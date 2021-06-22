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疫情療癒商機旺 智慧生態魚缸可自動餵食、一鍵換水
三級警戒持續延長，待在家悶久了，不只需要維持身體健康，連心理健康都得關注。許多民眾因此動了養魚的念頭，覺得看著魚兒在水中游來游去超級療癒。
看好懶人養寵物商機，米客邦宣布推出「DESGEO智慧生態魚缸」，支援米家App遠端操控功能，可定時定量自動餵食，無需移動造景、免撈魚即可一鍵換水，隨時調整水泵流量還具有多重過濾關卡濾除水中雜質，解決以往飼主需要頻繁換水、一忙就忘記餵食的痛點，還擁有1,600萬種燈光選擇可以設定，讓家中就像水族館般充滿賞玩樂趣。
DESGEO智慧生態魚缸採用模組化設計，可以輕鬆拆卸組裝，還擁有兩棲生態的多重空間，可以上養花下養魚，自由打造各種風格造景，樂趣多更多。目前DESGEO智慧生態魚缸正在FlyingV募資平台上推出限量超早鳥方案，現省千元，還可享有米客邦1年保固與客服支援。
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