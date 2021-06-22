疫情療癒商機旺 智慧生態魚缸可自動餵食、一鍵換水

三級警戒持續延長，待在家悶久了，不只需要維持身體健康，連心理健康都得關注。許多民眾因此動了養魚的念頭，覺得看著魚兒在水中游來游去超級療癒。

看好懶人養寵物商機，米客邦宣布推出「DESGEO智慧生態魚缸」，支援米家App遠端操控功能，可定時定量自動餵食，無需移動造景、免撈魚即可一鍵換水，隨時調整水泵流量還具有多重過濾關卡濾除水中雜質，解決以往飼主需要頻繁換水、一忙就忘記餵食的痛點，還擁有1,600萬種燈光選擇可以設定，讓家中就像水族館般充滿賞玩樂趣。