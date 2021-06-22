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梅雨季來臨！雨傘用久總是不防水... 「1省錢大絕招」讓傘面再復活

香港01 / 西米Lu／撰文
圖／翻攝自節目《ZIP！》
圖／翻攝自節目《ZIP！》

雨傘用久了，布料容易變得濕軟，就連標榜的防潑水功能都會大大減低，到最後還是會弄濕身上的衣服和隨身物品，難道只能重新買過另一把？日本節目《ZIP！》早前教用一個簡單方法，只需幾分鐘就可以令防潑水雨傘的功能「復活」！

日本每年五至六月是梅雨季，除了教大家家居防潮的貼士，當然還有雨季最重要的雨傘。然而，一旦用久了，布料就會變軟不再「跣水」？日本電視台節目《ZIP！》早前請來「家務達人」和田由貴，教你如何用一招簡單方法修復變舊的防潑水雨傘，讓大家在雨季到來時都可以「落雨不怕落雪也不怕」！

圖／翻攝自節目《ZIP！》、香港01製圖
圖／翻攝自節目《ZIP！》、香港01製圖
圖／翻攝自節目《ZIP！》、香港01製圖
圖／翻攝自節目《ZIP！》、香港01製圖
圖／翻攝自節目《ZIP！》、香港01製圖
圖／翻攝自節目《ZIP！》、香港01製圖
圖／翻攝自節目《ZIP！》、香港01製圖
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文章授權轉載自《香港01》

日本 梅雨

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