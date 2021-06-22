統一超商好鄰居基金會啟動捐助弱勢孩童計畫 居家也能親子共讀

統一超商好鄰居文教基金會與7-ELEVEN於6月25日至8月31日共同推出「好鄰居暑期線上同樂會」，設計7-ELEVEN微型門市手作DIY與「食在幸福的御飯糰」手掌繪本，陪伴親子度過暑假；好鄰居基金會更啟動捐助鄉鎮弱勢孩童親子共讀計畫，將捐贈10萬元購書基金支持「台灣展臂閱讀協會」，並與7-ELEVEN共同發起OPEN POINT公益愛心捐點，邀請大眾共同協助鄉鎮弱勢孩童，於居家時刻仍能親子共讀。

好鄰居基金會長期與台灣展臂閱讀協會共同推動鄉鎮弱勢家庭親子共讀，為了讓台灣展臂閱讀協會於疫情期間仍能持續推動計畫，支援鄉鎮弱勢孩童閱讀資源，統一超商好鄰居文教基金會宣布捐贈10萬元購書基金，經費用於購買書籍直接贈予，支援鄉鎮弱勢孩童在疫情居家期間學習不間斷。

除了直接捐贈購書基金，好鄰居基金會也號召民眾在7月1日至8月31日期間，透過7-ELEVEN OPEN POINT App愛心捐點，可24小時隨時隨地開啟OPEN POINT App點選「點數兌換」欄位，透過「點數愛心捐贈」功能選擇「台灣展臂閱讀協會」一指輕鬆捐點，募得點數將全數用於購買書籍，預計此波購書基金捐贈與捐點活動，可協助近千個偏鄉學齡前家庭獲得閱讀資源。

今年「好鄰居暑期線上同樂會」規畫「居家閱讀+DIY活動」與「小小店長體驗+DIY活動」兩大主題，皆可透過7-ELEVEN門市LINE群組報名、取回DIY材料包、在家完成手作任務，最後由爸媽帶著成品返回門市即可領取獎品。2款手作DIY道具除了在暑期同樂會期間可透過活動遊玩之外，也同步開放在好鄰居官網免費下載。