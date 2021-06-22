7-ELEVEN、康是美將開賣 「COVID-19家用快篩試劑」

響應防疫政策，統一超商與旗下關係企業積極配合打造無差別防護網，包含整合上萬個據點推動簡訊實聯制、ibon領先架構「防疫列印專區」、OPEN POINT App每日下午兩點同步直播最新中央疫調記者會、7-ELEVEN推出居家應援備糧箱與蔬菜箱等。為打造更完備的防疫商品結構，統一超商宣布旗下7-ELEVEN、康是美將開賣「COVID-19家用快篩試劑」，並推出酒精噴霧筆、防飛沫眼鏡及保健商品優惠，打造最便利的防疫補給站。

自食藥署公布開放便利商店販售「COVID-19家用快篩試劑」，7-ELEVEN積極與廠商接洽，6月23日下午2點30分後陸續於桃園以北有藥商許可的門市上架販售「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，單入包裝售價350元，方便民眾就近購買、在家中自行檢測，避免前往快篩站感染的風險，預計7月1日起可在全台7-ELEVEN有藥商許可的門市購買到家用快篩試劑。

防疫必備的防護面罩、防飛沫眼鏡早在6月初已於7-ELEVEN北部門市限定開賣，首周即創下銷量破萬佳績，現已擴大至全店販售，另有全新商品「酒精噴霧筆」方便隨身攜帶消毒，將於6月24日起陸續到貨。

康是美也為藥妝店首波販售居家快篩試劑，主要引進「福爾威創」、「羅氏」兩款快篩試劑，預計於6月24日起「福爾威創」在北北基桃地區的康是美開賣，6月26日起「羅氏」在全台康是美陸續開賣，皆為5入一盒。

7-ELEVEN以數位模式滾動式響應政府政策，像是自5月下旬領先啟動6,100台ibon便利生活站架構「防疫列印專區」，陸續推出簡訊實聯制客製化海報、防疫紓困申請表單等6款列印服務，至今吸引超過9萬人次使用、帶動相關業績成長超過50%。

此外，OPEN POINT App領先業界攜手疾管家LINE官方帳號登入實聯制、每日下午兩點同步直播中央指揮中心疫情記者會，並首創業界整合「App慈善勸募」、「App數位捐點」、「i預購認捐」3大數位勸募模式，在疫情之下助12大公益團體一臂之力，一個月內便吸引超過8萬人次響應捐助弱勢家庭。