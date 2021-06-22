快訊

法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

科學園區防疫人員納第七類疫苗對象 約90人可施打

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
新竹科學園區。本報資料照片
新竹科學園區。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心今天宣布最新公費疫苗施打順序，科學園區防疫人員也入列。科技部表示，目前規畫三園區管理局防疫工作第一線相關人員近90名，這些人參與篩檢站設置及篩檢現場引導等事宜。疫苗接種人數順序由中央疫情指揮中心決定，將依指揮中心規定辦理。

其他園區工作人員也盼施打，而科技部6月7日就規畫在國內三大科學園區設六個大型疫苗接種站，預估可服務科學園區900多家廠商，最快預計5到10個工作天可完成園區從業人員施打作業。

科技部表示，園區內企業疫苗注射站分成三類，第一是超過1000人以上大型企業，將自備場地接種，第二是300人至999人企業，由管理局協助媒合園區鄰近醫療院所到鄰近企業自備場地接種，第三是竹、中、南園區建有大型接種站各兩處，若企業與園區皆同時作業，最快預計5到10個工作天可完成園區從業人員施打作業。

科技部說，從業人員施打當日，可手機掃描接種站提供的QR code完成身分確認及報到，加速報到流程，避免停駐的感染風險。另規畫透過資訊系統介接方式，將園區篩檢及疫苗施打等相關資訊，傳送到中央疫情指揮中心或衛福部疾病管制署，預計近期開放使用。

疫苗 疫情

延伸閱讀

醫護作戰要更好的鋼盔 醫師公會籲開放疫苗混打

長者緩打潮新冠疫苗接種率7% 剩餘疫苗可跨單位施打

獨／「打會死不打也死」 86歲金鐘得主拒打AZ疫苗內幕

彰化開放孕婦預約疫苗 指定莫德納要等中央到貨

相關新聞

萊爾富6/23下午3點起 雙北2門市限量首賣家用快篩試劑

為了便利民眾居家自行檢測、迅速找出疑似新冠肺炎陽性個案，食品藥物管理署於6月19日公布核准5款家用快篩試劑，可就近至藥局...

雨區擴大雨勢再升級！16縣市雨猛炸 高屏宜花防豪雨

典型滯留鋒面加上西南風影響，雨區擴大，雨勢更為明顯。中央氣象局最新針對16縣市發布豪雨、大雨特報。

吃荷爾蒙、避孕藥、類固醇者可以打疫苗嗎？專家這樣說

打不打疫苗成為全民關心的議題，民眾健康狀況不一，對疫苗的顧慮也不一樣。高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文針對在吃荷爾...

鋒面持續發威！氣象局：今下半天到入夜前降雨非常明顯

典型滯留鋒面和西南風持續發威。中央氣象局說，目前針對15縣市發布豪、大雨特報，其中高屏、宜蘭地區恐有豪雨等級降雨。另外，...

關島疫苗自由行最快7/6成行 5天4夜五萬有找

看準疫苗商機，關島政府宣布「開放外國旅客前往關島打疫苗」，但旅客必須購買指定的「Air V&V Guam USA」」套裝...

雨持續灌16縣市！北部雨變猛 新北、基桃升級豪雨

中央氣象局針對16縣市發布豪雨、大雨特報，北部雨勢更加猛烈。氣象局說，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今日新北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。