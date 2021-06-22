科學園區防疫人員納第七類疫苗對象 約90人可施打

中央流行疫情指揮中心今天宣布最新公費疫苗施打順序，科學園區防疫人員也入列。科技部表示，目前規畫三園區管理局防疫工作第一線相關人員近90名，這些人參與篩檢站設置及篩檢現場引導等事宜。疫苗接種人數順序由中央疫情指揮中心決定，將依指揮中心規定辦理。

其他園區工作人員也盼施打，而科技部6月7日就規畫在國內三大科學園區設六個大型疫苗接種站，預估可服務科學園區900多家廠商，最快預計5到10個工作天可完成園區從業人員施打作業。

科技部表示，園區內企業疫苗注射站分成三類，第一是超過1000人以上大型企業，將自備場地接種，第二是300人至999人企業，由管理局協助媒合園區鄰近醫療院所到鄰近企業自備場地接種，第三是竹、中、南園區建有大型接種站各兩處，若企業與園區皆同時作業，最快預計5到10個工作天可完成園區從業人員施打作業。

科技部說，從業人員施打當日，可手機掃描接種站提供的QR code完成身分確認及報到，加速報到流程，避免停駐的感染風險。另規畫透過資訊系統介接方式，將園區篩檢及疫苗施打等相關資訊，傳送到中央疫情指揮中心或衛福部疾病管制署，預計近期開放使用。