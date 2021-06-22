提升長者免疫力 董氏基金會「吃雞補肌」設計專屬2食譜

目前國內新冠肺炎染疫致死率已超出3％，近9成死者超過60歲，研判高齡、慢性病是致死率高的主因。董氏基金會食品營養中心指出，根據歐洲臨床營養與代謝學會（ESPEN）針對COVID-19感染者的營養管理實用指南聲明，老年人、多病共存患者、營養不良者等預後最差、死亡率較高、免疫功能較差的人；因此長者需顧好自身免疫力。

董氏基金會食品營養中心許惠玉主任指出，若身體營養不良，將不利預防感染性疾病，應加強營養照顧，避免感染或感染後導致重症威脅生命。

許惠玉提醒，老年人、多病共存患者、營養不良免疫功能較差，除應多吃蔬果、曬曬太陽，補充維生素C、D外，還要攝取充分優質蛋白質。

雞肉是重要的蛋白質來源，且相對飽和脂肪含量較低，雞胸肉去皮後幾乎不含脂肪，且雞肉的肌肉纖維較短，較豬牛羊肉容易咀嚼，對牙口不好的長輩來說，是相對友善的選擇；此外，雞肉亦含豐富「精胺酸」，有助改善血管功能、讓免疫功能正常運作。

董氏基金會提供「吃雞補肌：雞肉料理及雞肉軟嫩小技巧」影片，分享2道提升長者免疫力的料理。

●料理1：紅燒雞肉獅子頭

許惠玉表示，銀髮族常普遍會遇到咀嚼、吞嚥等牙口能力退化問題，容易養成只吃脂肪較高的控肉、肉燥等，用雞絞肉取代豬絞肉，較豬肉攝取脂肪少。

●料理2：法式雞肉煎餅

許惠玉指出，一般大眾常見、常煮的雞肉料理幾乎是全雞、半雞切塊入菜，如烤雞、油雞、三杯、宮保、雞湯等，經常會吃不完，若放到隔餐吃，雞肉會越煮越硬、變韌；可將隔餐雞肉切丁，加入洋蔥、雞蛋等軟質食物，口感軟嫩、營養也加分。

此外，為鼓勵民眾關心長者飲食健康，董氏基金會食品營養中心辦理「獻給長輩的私房料理：雞與蛋食譜&故事募集比賽」，鼓勵民眾運用雞肉或雞蛋為主要食材設計料理，並描述該料理與長輩之間的親情故事，得獎者最高可獲得新台幣8000元的獎金和禮品。

※「吃雞補肌：雞肉料理及雞肉軟嫩的小技巧」影片，含食材、做法：https://youtu.be/2hnD8hBnpDo