花蓮愛客網 桐花影片創高觸及率
2021年疫情擾台，花蓮縣多個客家鄉鎮桐花盛開，景色絕美，但因疫情之故，縣府客家事務處不好推桐花旅遊，改在花蓮愛客網推出「桐遊花蓮趣」影片，讓民眾不需要出門就能線上賞花，再結合客家農特產品推廣，2則影片觸及率接近14萬次，為花蓮愛客網打出名聲。
4、5月是油桐花開的季節，花蓮縣長徐榛蔚今年4月在縣政府前石雕廣場向全國民眾推薦，等到油桐花開，要帶領大家走訪花蓮縣桐花美景。她當時從吉安、鳳林、瑞穗到玉里，細數縣內桐花盛開處，夏日飛雪，青山白頭，結合花蓮眾多旅遊景點，保證精彩。
不過，因為疫情影響，今年客家事務處改以影片推薦，重點以花蓮南埔客家文化會館、吉安中園步道、南華工作站、鳳林水源地、瑞穗鐵道公路玉里客家生活館為主，並融進去年微風女神郭源元的畫面，再次呈現詩意花蓮。
2則影片在花蓮愛客網貼出，短短一個半月，觸及率共計13萬9千餘次，更吸引不下400次轉發分享，互動數超過3萬人次。堪稱是一次成功的網路行銷。
今年愛客網桐花影片由聯合報系有故事股份有限公司承接拍攝。攝影團隊走遍花蓮中南區鄉鎮，配合光線與背景，精心攝取最精緻的桐花畫面，才能在各縣市脫穎而出，獲得極佳的網路流量。過程有個小插曲，在花蓮林管處南華工作站拍攝時，摔壞一架無人機，因為突如其來的怪風致當場折翼，令攝影師心疼不已。
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