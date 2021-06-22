萊爾富6/23下午3點起 雙北2門市限量首賣家用快篩試劑

為了便利民眾居家自行檢測、迅速找出疑似新冠肺炎陽性個案，食品藥物管理署於6月19日公布核准5款家用快篩試劑，可就近至藥局、醫療器材販售業者如藥妝店、醫療器材行、便利商店等商家選購，避免大批民眾前往指定快篩站群聚與增加醫療量能負擔。萊爾富將自6月23日下午3點起於萊爾富北市迪化店、北縣五工店等兩間門市首次開賣國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入售價1,700元，每店限量100盒、不拆售，限量售完為止。

萊爾富呼籲自行購買家用快篩試劑於居家檢測的民眾，測出結果為陰性時，仍須遵循疾病管制署的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑與試劑棒請勿任意丟棄，須以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理；如果已出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，則不宜使用新冠肺炎家用快篩試劑自行在家檢測，應配戴醫用口罩盡速前往醫療院所就醫，前往就醫時請勿搭乘大眾運輸工具。

目前仍在居家隔離或居家檢疫者，可委託親友協助至指定超商購買家用快篩試劑，自行於居家檢測，測出結果為陽性時，請立即與當地衛生局聯繫或撥打1922，並依指示方式處理；非居家隔離且非居家檢疫者，自行購買家用快篩試劑於居家檢測測出結果為陽性時，請務必戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，盡速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

另外，由於快篩試劑測試結果可能出現偽陰性或偽陽性，仍需經認可實驗室所進行的「核酸檢測」作為診斷新冠肺炎感染之依據。民眾有任何疑問，可至食藥署網站查詢相關資訊。

●萊爾富販售門市店址： 萊爾富北市迪化店：台北市大同區迪化街一段50號 萊爾富北縣五工店：新北市五股區五工六路28號