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豪雨沖刷河道變超濁 高屏溪攔河堰最高濁度飆至7100度

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄近日受大雷雨影響，在大雨沖刷後，河道變得混濁。記者陳弘逸／攝影
高雄近日受大雷雨影響，在大雨沖刷後，河道變得混濁。記者陳弘逸／攝影

受滯留鋒面及西南風影響，南台灣易有強降雨，高雄氣象站持續發布豪雨特報，雨水沖刷使得水庫及水源區濁度飆升，昨天高屏溪攔河堰濁度達5400度，今天最高飆升到7100度；自來水公司第七區管理處仍持續以地下水、伏流水等低濁度水源供給調配。

高雄山區近日接連大雨，中央氣象局官網顯示，山區六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區皆涵蓋在豪雨範圍。隨著大雨沖刷，不少水源地與河川上游濁度飆升。

南水局指出，昨天高屏溪攔河堰川流量每秒達3262立方公尺，上午濁度高達5400度，中午過後，濁度仍在3000度以上，今天9時至中午12時河道濁度從5200度最高飆至7100度，直到下午3時許，濁度才降至4100度。

水公司表示，有鑑於高屏溪濁度上升，已啟動聯通管取用南化水庫，取最大40萬噸水源做為應變，另有地下、伏流水共40萬噸，進行供水調配。

高屏溪 南化水庫 豪雨

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