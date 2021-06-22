眼前發黑、手腳麻痹求診3月卻非中風 醫：留意5大症狀

一直打嗝、噁心想吐，常以為是腸胃出了問題，但若還加上視力模糊，小心罹患「泛視神經脊髓炎」。台灣神經免疫醫學會理事長羅榮昇提醒，當出現視力喪失，甚至全盲；暈眩、嘔吐、頻繁打嗝、呼吸困難等；四肢無力，下肢比上肢常見無力感，嚴重還無法行走，須坐輪椅；大小便失禁；自律神經異常等症狀，建議及早就醫檢查。

50多歲的謝小姐原定居美國，前年為照顧家人而短暫返台，沒想到某天突然不停打嗝、嘔吐，手腳也開始僵硬、麻痹，原以為只是小問題，去醫院急診檢查返家後，沒想到右眼視線開始變模糊又有疼痛感，甚至突然間什麼都看不到，左手也舉不起來，走路還搖搖晃晃。

謝小姐回憶，當時輾轉求診多科，除至肝膽腸胃科檢查肺跟肝功能、照胃鏡，也去神經外科做脊椎穿刺，還去好幾間眼科診所，以為黃斑部病變或眼中風，但始終找不出病因。

直到有位年輕醫師警覺，將謝小姐轉診至神經內科檢查、磁振造影和血液檢查，花了將近3個月，才終於確診是「泛視神經脊髓炎」。

泛視神經脊髓炎（Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder，NMOSD）是一種中樞神經系統的自體免疫疾病，免疫系統因不明原因失調，導致原先應作為防護的免疫抗體，反而攻擊體內正常細胞，造成視神經、脊髓或腦部的發炎。

羅榮昇指出，泛視神經脊髓炎通常好發於40歲左右的女性，且近年確診人數逐年增加，主要影響視神經、脊髓及大腦。

他提醒，因症狀易與「中風」混淆，若年輕女性突然手腳無力，卻無中風危險因子，如三高（高血壓、糖尿病、高血脂），罹患泛視神經脊髓炎的機率相當高。

臨床研究顯示，在未獲得妥善治療情況下，第1年內約有6成的泛視神經脊髓炎患者會再次發作，3年內有9成患者會復發，而每次復發都可能是一次重度傷害，長期反覆發作可能導致失明、癱瘓，甚至死亡。

成大醫學院附設醫院神經科醫師孫苑庭說明，泛視神經脊髓炎的治療分成急性發作期及慢性穩定期，根據國際治療指引，無論是否首次發作，所有懷疑罹病的患者，皆應立即以急性發作期治療，施打高劑量類固醇或進行血漿置換，以快速降低發炎反應。

孫苑庭進一步指出，由於泛視神經脊髓炎無法治癒，因此一旦確診，醫師與患者就應以預防復發作為長期治療目的，藥物選擇也應以能有效減少復發次數為首要考量。

近年已有針對病理機轉設計的新型生物製劑藥物出現，患者可透過每月皮下注射用藥，抑制免疫細胞反應、減少破壞中樞神經正常細胞，進而避免症狀復發。