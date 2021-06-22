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鋒面持續發威！氣象局：今下半天到入夜前降雨非常明顯

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
15縣市豪雨、大雨特報。圖／氣象局
15縣市豪雨、大雨特報。圖／氣象局

典型滯留鋒面和西南風持續發威。中央氣象局說，目前針對15縣市發布豪、大雨特報，其中高屏、宜蘭地區恐有豪雨等級降雨。另外，氣象局也示警，今天下半天到入夜前降雨非常明顯，出門務必小心。

氣象局課長林秉煜說，鋒面正在影響，清晨南部降雨明顯，上半天有空檔，中午過後東半部、東北部有短延時降雨發生，中南部則受到西南風影響持續有降雨。西半部跟東北部慎防局部大雨或豪雨。

林秉煜說，中午西南風影響，中南部降雨明顯起來，宜蘭地區時雨量也有80毫米，不是只有中南部下雨明顯，東北部宜蘭降雨也明顯，鋒面帶上都有中曉尺度對流發展。

林秉煜說，苗栗以南、宜花、基隆北海岸、大台北山區都有大雨發生機率。高屏、宜蘭有大雨或是豪雨發生機率。今天下半天到入夜前降雨非常明顯，範圍也很廣，降雨強度強。

林秉煜說，入夜後南部還有局部大雨、較大雨勢機率，其他地區降雨則緩和。明天白天鋒面還在台灣上頭，天氣不穩定，西南風為中南部帶來大雨，山區也有局部大雨和豪雨機率。不過明天要發生像今天和昨大一樣豪雨以上雨量，機率比較低，範圍也會轉為局部。

林秉煜說，鋒面持續影響到周四，周五鋒面逐漸遠離，西半部天氣仍不穩定，整體降雨會緩和。周六西南風影響，中南部有雨，東半部轉午後雷陣雨，溫度也會逐漸回升。

至於關島熱帶性低氣壓，林秉煜說，路徑西北轉北朝日本東方海面前進，對台灣沒有影響。

典型滯留鋒面持續影響台灣。聯合報系資料照
典型滯留鋒面持續影響台灣。聯合報系資料照
氣象局說，今天下半天到入夜前降雨非常明顯。圖／截自氣象局記者會直播
氣象局說，今天下半天到入夜前降雨非常明顯。圖／截自氣象局記者會直播

豪雨 氣象局

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