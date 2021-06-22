關島疫苗自由行最快7/6成行 5天4夜五萬有找

看準疫苗商機，關島政府宣布「開放外國旅客前往關島打疫苗」，但旅客必須購買指定的「Air V&V Guam USA」」套裝行程，包括指定入住飯店、機場來回交通等，引發熱議。據了解，國內不少旅行社已躍躍欲試，預計以包機直航，機票加上酒店自由行的方式運作，最快七月就能成行。以雄獅為例，5天4夜機票加酒店，要價五萬有找，至於疫苗施打費用、當地飲食、交通、當地規定PCR檢測等費用，未包含在其中。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，關島目前都沒有直飛航線，都要經由東京、韓國轉機，不過如今有這樣子的需求，在降低染疫風險的考量下，所以規劃直航班機，以五天四夜為主，目前已和長榮、華航、聯合航空等三家航空業者洽談，其中又以長榮的可能性最高，近期內就會確定。

游國珍表示，五天四夜機票加上酒店、機場接送，依照不同飯店選擇，最便宜要價大概五萬以內，旅客依照施打疫苗的不同，最長可以停留32天，若是停留30天，要價大概約20萬元。

不過游國珍也說，選擇施打嬌生，大概5天4夜就可以；但若是其他廠牌的疫苗，停留天數就會較長，且直航回程班機也要放棄，需要另外再轉機，若停留天數較長，建議還是去美國，可能比較適合。

至於是否會有時間在當地旅遊？游國珍表示，目前根據官方資訊，五天四夜行程，第一天是飛行，第二天是官方到飯店幫旅客施打疫苗，第二、三、四天則是在酒店自主隔離，不可以外出，但第五天就有時間做當地觀光；不過根據外電，七月一日後，全島疫苗覆蓋率會達到八成，屆時就不需要做任何隔離。

游國珍表示，大家都知道，之前美國機票需求量很高，預估六月美國機票的成長，大概是五月的四至五倍左右，六月美國機票營收大概可以做到1.5億元至2億元之間，以線上赴美的需求量這麼高的情況下，如今關島開放外國人打疫苗，等於有了第二個選擇，在官方支持、機票較便宜、時差少、天數縮短、飛行時間也短的誘因下，相信會吸收到部分美國市場，也激起另一波潛在市場。換句話說，短期需求旺盛，中長期則還要再觀察。

根據雄獅初步規劃，七月上旬前，至少會又四趟次，長榮航空直航。游國珍表示，由於疫苗市場變化很大，因此希望出發日期都是在七月中旬前，因為返國還要居家隔離，暑假是比較可行的一段時間；後續是否會再增加趟次，要在看市場需求。

不過相較於疫情前，關島機加酒，要價約2萬5千元至3萬元不等，關島疫苗自由行的收費仍然偏高。對此，游國珍直言，疫情改變了旅遊市場，未來在疫情之下，相信旅遊會變成奢侈品。