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驗出東方果實蠅活蟲…紐禁台荔枝芒果輸入 農委會調查中

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
荔枝示意圖，並非這批驗出東方果實蠅的荔枝。本報資料照片
荔枝示意圖，並非這批驗出東方果實蠅的荔枝。本報資料照片

紐西蘭國家廣播電台報導，紐西蘭原料工業部證實，18日發現一批運抵紐西蘭的台灣芒果和荔枝裡面出現幼蟲，發現有東方果實蠅，因此暫停台灣的芒果荔枝輸往紐西蘭；農委會防檢局今天中午接獲紐西蘭政府通報，確認有此事，但其中芒果已經通關，並沒有發現有果實蠅，因此也立刻去函紐西蘭，要求恢復芒果外銷。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，今天接到紐西蘭當局來函，表示在荔枝上發現活的東方果實蠅，我方對於此事件非常重視，因此也開始啟動調查，但芒果已經通關，並沒有被攔截到有果實蠅，因此防檢局也去函紐西蘭，要求先恢復芒果輸入。

鄒慧娟表示，芒果與荔枝再90年代就允許輸入紐西蘭，台灣是東方果實蠅疫區，兩者要求的檢疫條件不相同，紐西蘭同意的荔枝檢疫條件為46.5度20分鐘蒸熱；芒果則是試驗爭取46.5度蒸熱30分鐘，這次兩批水果在本周末抵達紐西蘭，芒果沒有問題，但荔枝一共有900公斤，已經去函向紐西蘭說明，兩樣水果都不允許輸入並不合理，但我方仍非常重視這事件發生，。會進行調查。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，此批被驗出東方果實蠅是6月16日由我方發證輸紐910公斤荔枝中，傑農合作農場410公斤荔枝查有東方果實蠅，遭紐方扣留。目前，業者向紐商瞭解原因及索取事證，以利釐清案情。農糧署也會介入進行輔導，看看整個外銷流程哪個環節出問題，避免類似事件發生。

紐西蘭 芒果 農委會

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