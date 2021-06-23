美式賣場驚現漱口水超殺價！網友：便宜啊，搬！不然對不起會員費！

美式賣場好市多(Costco)商品種類多、價格實惠，成為不少民眾心中的囤貨天堂，還不時推出超值優惠吸睛搶人氣。目前就有一款漱口水因為是國際大牌期間限定新配方、祭出限時超殺優惠，因而引發網友熱烈討論。

▲美式賣場推出國際品牌漱口水超值優惠，引發網友熱烈討論。 圖／取材自《Costco好市多 商品經驗老實說》社團

一名網友在公開社團「Costo好市多 商品經驗老實說」PO照片分享「李施德霖健康亮白漱口水」正在限時特價的消息，引起網友一片驚呼。據說，李施德霖漱口水在好市多一直是銷售長紅的人氣商品，新款「健康亮白漱口水─清新檸檬味」訴求可以去除茶漬、咖啡漬，去年在好市多上架時就曾引發掃貨風潮，更被使用者評為「一漱就有感」，亮白效果驚人！有網友透露，通常750ml在藥妝店一瓶賣309元，現在好市多折扣下來兩大瓶1500ml才509元，特價只到7/4，漱口水每天必用，當然要趁機囤起來，早漱晚漱、全家人一起漱都不心疼！

▲「李施德霖健康亮白漱口水」祭出限時折$120到7/4，吸引消費者趁機囤貨。 圖／取材自《Costco好市多 商品經驗老實說》社團

貼文一出，許多網友紛紛留言推爆「這個好潄～味道我很喜歡」、「這罐我超愛欸，ㄧ度以為停售了」、「今天帶兩組走，戴牙套後牙醫也叫我用這個潄，比較乾淨也看看會不會比較白」、「太好了! 等了好久, 今年又有了! 買來買去還是覺得好事多最划算」、「李施德霖在好市多買真的很划算！買ㄧ組直接用半年，不買對不起會員費」、「今天有特價？我前天才買了XD」。

▲新款「健康亮白漱口水─清新檸檬味」訴求可以去除茶漬、咖啡漬，被使用者評為「一漱就有感」。 圖／取材自《Costco好市多 商品經驗老實說》

在防疫期間，除了勤洗手、保持社交距離，口腔清潔也是維護身體健康的第一道防線。據了解，使用李施德霖漱口水，比單靠刷牙多了6倍除菌力，只需漱口30秒，就能去除99%口腔細菌，對於趕時間的上班族、沒辦法把牙齒徹底刷乾淨的長輩和小朋友，使用漱口水能達到較好的清潔效果，因此被許多網友視為「防疫必囤好物」、「和囤酒精一樣重要」！

▲使用李施德霖漱口水比單靠刷牙多了6倍除菌力，因此被視為「防疫必囤好物」。 圖／取材自《Costco好市多 商品經驗老實說》社團

不過，也有網友透露「用這罐漱完覺得牙齒當下會覺比較亮，不過隔天就無感了哈哈，如果真的要白可能需要長期每天漱」、「漱起來味道有點像檸檬氣泡飲，我還是比較習慣薄荷味」，更有眼尖的網友發現「不過這瓶線上沒看過，想買的可能只能現場了！」，提醒民眾拚搶購同時也要避免群聚感染，有網友建議「趁平日人比較少，到好市多一次囤一波，不然之後就沒折價了」。