飛關島打疫苗「5萬有找」！雄獅：7月能成行

關島政府推出疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），宣佈將開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗。雄獅旅遊表示，此計畫對於台灣民眾具有停留時間最短、安全性高、票價低等誘因，目前已在規劃相關行程，估計機票加酒店的產品，5天4夜5萬有找，最快7月初就能成行。

關島地處西太平洋樞紐，目前關島疫苗接種人口已突破90,000人，預計7月1日接種率將可提升至總人口數8成，達到群體免疫。雄獅旅遊指出，關島對於台灣旅客有5大誘因，包括「官方政策支持、飛行時間短、票價低、安全性高、停留時間最短」。從桃園機場直飛關島僅需3.5小時，機票價格只要洛杉磯的一半不到，時差也只快台灣2小時，且不像赴美需要事先申請ESTA旅遊許可，台灣旅客可持6個月以上效期之中華民國「護照」及「身分證」正本，以及登機前72小時之核酸檢測結果陰性報告入境，並前往指定防疫旅館隔離。

雄獅旅遊也表示，據悉已有航空公司開始評估恢復關島直飛航班的可行性。為滿足旅客需求，雄獅旅遊已和航空公司申請關島直航班機，並擬規劃5天4夜機票加酒店的產品，最快7月初即可成行，依照飯店等級不同，預估機加酒最低每人5萬有找。