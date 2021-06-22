快樂缺氧能用哪些工具監測？智慧手錶、血氧APP有效嗎？

「快樂缺氧」能用哪些工具監測？智慧手錶、血氧APP有效嗎？

快樂缺氧是什麼？快樂缺氧（Happy Hypoxia）又稱隱形缺氧，指的是患者難以察覺低血氧症狀、意識清楚，直到肺部重度受損才覺得喘，此時就可能短時間缺氧死亡。

一般來說，正常的血氧濃度應在95%以上；若降到91%到94%之間則稍有危險，需要醫師提供醫療評估；如果降到90%以下，代表情況危急，可能患有嚴重疾病，要立即就醫。

目前，檢測血氧濃度的方式，包括最傳統、但需要在醫療院所分析的驗血；還有夾在指尖偵測的脈衝式血氧機，但被民眾大量掃貨，供不應求；以及近期智慧穿戴業者主打的智慧手錶、手環裝置，原理類似脈衝式血氧機，不過從手腕偵測可能存有誤差，不適合用在醫療用途。

不只這些偵測工具，不少監測APP也趁勢冒出，例如印度公司開發的血氧濃度APP「CarePlix Vitals」，一度被大量下載。只是，這款APP並沒有揭露測試方法、性能等資訊，且沒有衛生福利部的核准字號，可信度不高。同時，印度政府也提出資安警告，市面上有不少公司冒著假APP名義招搖撞騙，可能竊取個人生理資料或指紋。

除了個人的血氧監測，陽明交大和中華電信也開發「COVID-19血氧監測雲端平台」，醫護不必貼身監測，也能有效率地照顧患者。陽明交大教授楊智傑帶領團隊，運用5G、AIoT、中華電信健康雲即時搜集血氧與心跳資訊，再以陽明交大人工智慧平台分析、即時預警，目前已在新北市聯合醫院專責病房上線。

全球獨創！台灣新創推「防疫專用手持聽診器」，降低醫護風險

台灣醫療新創公司「聿信醫療」成功開發世界第一款「防疫隔離專用個人手持聽診器」，幫助醫護在更安全的環境下看診。擷自「聿信醫療」官網

醫護人員穿著隔離衣防疫看診，難以使用傳統聽診器，該怎麼辦？台灣醫療新創公司「聿信醫療」成功開發世界第一款「防疫隔離專用個人手持聽診器」，幫助醫護在更安全的環境下看診。

聽診能及早發現疾病惡化情形，醫師常使用聽診器了解呼吸衰竭情形、心臟與腸胃狀況、插管聽診確認；但全身著裝防護衣時，就很難進行傳統的聽診程序。為此，聿信延續了先前研發的AI呼吸辨識技術，獨創一款手持聽診器。

醫護人員在隔離衣的層層保護下，不只能清楚聽見呼吸、心臟、腸胃的聲音，也能連接藍牙遠距聽診；搜集到的資料可連接AI平台，透過科技掌握體內聲音與健康的變化。此外，手持聽診器也能「客製化」，可依照患者年齡與情況，換成適合成人或幼兒的聽診頭，並切換成心音或肺音模式。

目前，已有數十個醫療院所提出需求，希望能加緊完成審核，優先提供給第一線醫護使用。

新冠痊癒抗體會消失？美最新研究：藏在骨髓終生保護你

科學期刊《自然》（Nature）日前刊登了一則美國華盛頓大學的最新研究——新冠肺炎輕症患者有望終生擁有新冠肺炎抗體，且就藏在痊癒者的骨髓裡，隨時提供保護。

去年，同樣刊登在《自然》旗下刊物《自然醫學》（Nature Medicine）的研究引起大量討論——輕症患者康復兩至三個月後，抗體會迅速下降。一年後，華盛頓大學招募77位新冠肺炎患者參與，初次感染後定期採樣血液，並取得18位受試者的骨髓，推翻了一年前的研究。

分析結果發現，感染數月後，受試者抗體的確下降，但不代表免疫力歸零，而是抗體趨於穩定。研究團隊還證實，維持人體免疫記憶的B細胞「長壽漿細胞」依然存在骨髓中，持續釋出抗體。

但研究人員提醒，新冠肺炎抗體只能提供部分保護，輕症患者痊癒後，仍要接種疫苗防止感染變異病毒。

「全文轉載自未來城市(「快樂缺氧」能用哪些工具監測？智慧手錶、血氧APP有效嗎？｜智慧醫療懶人包#25)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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