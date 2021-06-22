三級警戒悶壞了？ 七、八月國旅「詢問」電話暴增

疫情三級警戒已逾一個月，不少民眾顯然悶壞了，近日來路上人車都變多，如今又傳出七、八月暑假在即，有可能迎來報復性旅遊。不過花蓮、宜蘭的旅館業者都表示，近期雖然詢問電話不少，但都只是在「觀望」，暑假訂單並未明顯增加，推測民眾確實想出遊，但又擔心疫情，所以持續觀望中。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，過去這個時候，暑假的訂單起碼已有五、六成，但至今約三成左右，且很多都是之前就下訂，還沒有取消的，感覺民眾都還只是在觀望。

此外，張琄菡也提到，有些民眾會覺得怎麼訂房網站上「一房難求」，是不是訂單量暴增，但其實很多旅館、飯店之前因為三級警戒的關係，紛紛關庫存。換句話說，原本飯店可能有一千間房間，但因為關庫存，剩下十幾、廿間在賣，一下子訂單比例就會上升，但這並不代表訂單量增加。

不過張琄菡說，近期確實詢問電話不少，很多民眾打來會問什麼時候開始接客人？暑假可以訂房間嗎？國旅有沒有優惠等？儘管大多都只是詢問電話，但可以感受得出來民眾暑假關不住的心情。

宜蘭縣旅館公會理事長張芳鳴則說，近期雖然疫情趨緩，但大家還是很怕外來客，所以不少旅館業者也不太敢貿然解封，尤其若指揮中心沒有解除三級警戒，誰敢隨便接客，所以還是要看指揮中心的指示。

張芳鳴表示，近期雖然路上人車變多，但很多的人是要出去辦事情、買菜，畢竟旅遊的事情可以暫緩，不急。