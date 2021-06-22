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疫情趨緩旅客來了嗎？高市旅宿業：一日遊旅客比較多
疫情發展趨緩，民眾開始預定暑假出遊住處？高雄飯店近日確實接獲民眾訊問電話或網路留言，不過多數人還是持觀望態度，回溫現象不明顯。高市旅館公會理事長周文彬指出，旅宿業處於谷底，餐廳禁止內用影響出遊意願，即使疫情趨緩，民眾仍以一日遊為主，過夜機率不高，若能廣設快篩站確保遊客健康情況或許比較好，盼中央在思考調整疫情控管等級時納入考量。
高雄國賓飯店指出，飯店在6月底前沒有接國旅旅客，疫情趨緩後，有零星電話詢問暑假檔期，訂房沒有很大量，大部分民眾還是在觀望28日之後疫情有無可能降級。義大皇家酒店也說，因為仍處於三級警戒中，目前還看不出來回溫現象，飯店也在配合疫情變化推暑假專案，多數家長仍視疫情變化思考能否帶小孩出遊。
高市旅館公會理事長、文賓大飯店負責人周文彬說，高雄旅宿業處於低谷，「現在完全沒有動靜」，即使疫情趨緩、出遊車輛變多，不過很多人選擇一日往返住家與景點，餐廳不能內用很困擾，即使解封，眾多北部旅客南下也讓人苦惱，若民眾進入大型商業空間或住宿場地之前先進行快篩，或許不失為疫情控管的權宜作法，業界盼政府針對快篩模式制定完善管理規則。
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