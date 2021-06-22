鋒面挾雨襲台！ 雨區再擴大 14縣市豪雨、大雨特報

滯留鋒面報到，中央氣象局針對14縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中至台南、南投、宜蘭、花蓮、基隆北海岸地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

氣象局說，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

【中央社／台北22日電】

梅雨滯留鋒面及西南風持續影響台灣西半部，中央氣象局今天中午更新豪大雨特報，範圍擴及北北基，北北基等12縣市防大雨，高雄市及屏東縣提防豪雨成災。

中央氣象局今天中午更新豪雨特報，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，也就是在非常短的時間、降雨非常猛烈。高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中至台南、南投、宜蘭、花蓮、基隆北海岸地區及大台北山區有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報地區為高雄市及屏東縣；大雨特報地區為基隆市、台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象局指出，豪雨是指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。