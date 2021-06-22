聽新聞
test
0:00 / 0:00
鋒面挾雨襲台！ 雨區再擴大 14縣市豪雨、大雨特報
滯留鋒面報到，中央氣象局針對14縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中至台南、南投、宜蘭、花蓮、基隆北海岸地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。
氣象局說，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
【中央社／台北22日電】
梅雨滯留鋒面及西南風持續影響台灣西半部，中央氣象局今天中午更新豪大雨特報，範圍擴及北北基，北北基等12縣市防大雨，高雄市及屏東縣提防豪雨成災。
中央氣象局今天中午更新豪雨特報，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，也就是在非常短的時間、降雨非常猛烈。高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中至台南、南投、宜蘭、花蓮、基隆北海岸地區及大台北山區有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
豪雨特報地區為高雄市及屏東縣；大雨特報地區為基隆市、台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣。
氣象局指出，豪雨是指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言