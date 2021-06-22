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「不種沒收入、種了沒通路」北農降載市況差 農民為難

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中南部昨晚開始下大雨，農民冒雨採收中。圖／農民提供
中南部昨晚開始下大雨，農民冒雨採收中。圖／農民提供

北農疫情嚴峻，至今累計已45人確診，也間接影響到產地的農民供銷；農民表示，北農不休市，但早已就啟動降載，拍賣不穩定，價格也暴漲暴跌，只好自行分散其他市場因應；種不種，送哪裡賣都為難。

根據北農的資料顯示，今日的蔬菜交易量為1275公噸，每公斤平均批發價34.5元。農委會農糧署副署長姚志旺表示，因應北農疫情，現階段交易量平均一天1100至1200公噸，過去同期約1300至1400公噸，甚至可達到1500公噸，供應量略少，但仍可以維持穩定供貨，但仍請產地農民團體盡量供貨，會透過直銷或其他通路銷售，因為上波大雨，短期葉菜類比較少，但也沒有全部受影響，瓜果、根莖類正常供應，價格雖然略高，但還算穩定，上波豪雨過後，現階段產地也陸續復耕。

中部某作社場林姓老闆表示，北農限量拍賣，早就在管制，比如一天只拍賣一定的量，先到先下貨，但現在產地比較擔心的是，北農拍賣價不穩定，除了下雨影響以外，疫情也有關聯，同樣的東西價格落差太大，過去菜車晚上六七點都可以記拍賣，現在一定要五點之前就要到場，否則沒辦法進場拍賣，因此這兩天都往桃園、或者南部的批發市場拍賣，盡量不去北農，

菜農林佳新表示，這兩天，西螺的大型菜商、合作社場、包裝場都覺得很困擾，因為很多廠商都會問「你是不是拿北農的菜」，他解釋，雲林是蔬菜產地，包裝菜會包好去北農，產地不可能去北農拿菜，再送回產地；但近期都被通路要求出示證明，無形中都是困擾；他說，北農疫情不明，現階段不休市、不啟動備援計畫，是中央與地方政府的賭注，但賭的是地方農業從業人員的生計與命運， 「這是多大的悲哀」。

他表示，地方農民這樣冒著雨播種採收，現在能不能打疫苗也不知道，至少備援計畫，因應措施必須要先跟產地農會、合作社、產銷班知會，不要到時候急就章，不能像現在這樣不作為。

某供應北農的合作社李姓老闆表示，現階段運作還算正常，菜若就沒地方，只能自己想辦法，除了自己多做點防護也不能說甚麼，疫情爆發市況不佳，也沒人同情農民，只能走一步算一步。

西螺廖姓菜農表示，對菜農來說，去哪裡拍賣都困擾，現階段團膳都斷，北農現在承銷人不太敢進去，他今天也播種了一分二的地，不下種沒有收入，下了種又怕屆時收成沒通路，農民兩難。

北農 農民 疫情

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