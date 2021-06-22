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感冒後頭暈無力呼吸困難 竟罹罕見格林巴利症候群

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
林姓男子因頭暈、四肢無力、呼吸困難，家人緊急送往豐原醫院急診就醫，經診斷竟是罹患一種非常罕見且嚴重的免疫疾病「格林巴利症候群」。圖／豐原醫院提供
林姓男子因頭暈、四肢無力、呼吸困難，家人緊急送往豐原醫院急診就醫，經診斷竟是罹患一種非常罕見且嚴重的免疫疾病「格林巴利症候群」。圖／豐原醫院提供

林姓男子因頭暈、四肢無力、呼吸困難，家人緊急送往豐原醫院急診就醫，經診斷竟是罹患一種非常罕見且嚴重的免疫疾病「格林巴利症候群」，給予血漿置換術和免疫球蛋白注射治療，目前已返家休養。醫師提醒，「格林巴利症候群」確切發病原因不明，呼籲民眾感冒後一段時間，若出現四肢無力、複視、吞嚥及呼吸困難情形，要即早就醫找出病因。

豐原醫院神經內科醫師廖益聖表示，「格林巴利症候群」患者會出現急性四肢無力、肌腱反射消失，四肢末端會有感覺障礙，神經傳導檢查會發現傳導速度變慢。另外，腦脊髓液中蛋白質量升高，是為急性發炎性脫鞘性多發神經病變，又稱「格林巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，簡稱GBS）。GBS是免疫系統攻擊自身周邊神經系統的不正常反應，導致神經功能障礙，屬於比較罕見且嚴重的神經病變。

林男送醫後，住院期間一度呼吸衰竭傳出命危，院方積極給予血漿置換術和免疫球蛋白注射治療，在腎臟、胸腔、復健、中醫等跨多科醫療團隊診療下，林男住院多日，終於出院返家休養。

廖益聖指出，「格林巴利症候群」目前確切發病原因仍不明，但大多發病前有感冒、上呼吸道感染或腸胃炎症狀，呼籲民眾感冒後一段時間，若出現四肢無力、複視、吞嚥及呼吸困難情形，要即早就醫，找出真正罹病原因，即早治療，以免造成遺憾。

感冒 醫師 復健

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