病患臨終意願交代不清爭議日增 奇美醫開專屬門診協助

奇美醫學中心今天發布臨終病患個案，說明新冠疫情籠罩下，生命安危、生活不確定感如影隨形，許多身處生命末期患者對自己的臨終醫療、後事抉擇面臨困境；這時醫療機構能夠提供哪一些協助？

70多歲「林爺爺」是牧場大亨，已中度失智又肺癌併化療後心肌梗塞與心衰竭。家人擔心他死後財產處理，近年才回家的兒子又不想繼承家業，只想賣掉牧場兌現，「讓牧場生生不息的林爺爺又希望兒子擔任醫療委任代理人」；老人家雖不知病況，但因長期住院也感知生命可能有限，說身體越來越差，希望「趕快打一針舒服死去」。

奇美醫學中心「安生藍圖門診」主任謝宛婷表示，林爺爺由老年專科醫師、心理師判定「意思能力」並協助家屬會談，預立醫療照護諮商個管師評估老人會商能力，再聯繫家屬、預立醫療相關醫師、護理師、心理師、社工師，先協助評估患者意思能力，輔助眾家屬了解病情、爺爺想法後安排門診服務，讓家人不再擔心財產分配和當事人意願不清楚，完成預立醫療並確認委任代理人，安排相關保險與長照資源、提供監護宣告相關諮詢與轉介。

謝宛婷表示，過程雖然非常複雜而且常會遇到困難，但最後林爺爺和他的子女，能夠解決問題，完成安心善終規畫，也免去爺爺過世後的「家族遺產大戰」。院方看到越來越多人遇到相關的難題，安生藍圖門診半年前應運而生。

謝宛婷指出，多重就醫、醫療決定困難、情緒困擾、醫療決定反覆、家庭與心理糾葛、善終規畫疑問、有醫療附帶需求如保險申請、長照模式、人力、財源、監護權相關疑問等病人或家庭，可以掛號安生藍圖門診諮詢規畫。