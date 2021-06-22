快訊

新冠肺炎家用快篩試劑來了！販售地點、價格、用法一次看

關島推「外國人打疫苗團」！抵達隔天就接種 費用曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

病患臨終意願交代不清爭議日增 奇美醫開專屬門診協助

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫「安生藍圖門診」主任謝宛婷表示，過程雖常複雜遇到困難，但經過專業團隊協助，有機會能圓滿解決。圖／謝宛婷提供
奇美醫「安生藍圖門診」主任謝宛婷表示，過程雖常複雜遇到困難，但經過專業團隊協助，有機會能圓滿解決。圖／謝宛婷提供

奇美醫學中心今天發布臨終病患個案，說明新冠疫情籠罩下，生命安危、生活不確定感如影隨形，許多身處生命末期患者對自己的臨終醫療、後事抉擇面臨困境；這時醫療機構能夠提供哪一些協助？

70多歲「林爺爺」是牧場大亨，已中度失智又肺癌併化療後心肌梗塞與心衰竭。家人擔心他死後財產處理，近年才回家的兒子又不想繼承家業，只想賣掉牧場兌現，「讓牧場生生不息的林爺爺又希望兒子擔任醫療委任代理人」；老人家雖不知病況，但因長期住院也感知生命可能有限，說身體越來越差，希望「趕快打一針舒服死去」。

奇美醫學中心「安生藍圖門診」主任謝宛婷表示，林爺爺由老年專科醫師、心理師判定「意思能力」並協助家屬會談，預立醫療照護諮商個管師評估老人會商能力，再聯繫家屬、預立醫療相關醫師、護理師、心理師、社工師，先協助評估患者意思能力，輔助眾家屬了解病情、爺爺想法後安排門診服務，讓家人不再擔心財產分配和當事人意願不清楚，完成預立醫療並確認委任代理人，安排相關保險與長照資源、提供監護宣告相關諮詢與轉介。

謝宛婷表示，過程雖然非常複雜而且常會遇到困難，但最後林爺爺和他的子女，能夠解決問題，完成安心善終規畫，也免去爺爺過世後的「家族遺產大戰」。院方看到越來越多人遇到相關的難題，安生藍圖門診半年前應運而生。

謝宛婷指出，多重就醫、醫療決定困難、情緒困擾、醫療決定反覆、家庭與心理糾葛、善終規畫疑問、有醫療附帶需求如保險申請、長照模式、人力、財源、監護權相關疑問等病人或家庭，可以掛號安生藍圖門診諮詢規畫。

安生藍圖門診與一般門診單純診療病情不同，統整目前醫療相關臨床、倫理、法律等資訊資源，協助病人或家屬能取得「專屬性的一站式」規畫，也能在最短時間正確引導病人或家屬尋求監護宣告申請、遺囑或是財產分配所須法律、地政或會計專業諮詢、長照轉介等其他專業資源。

奇美醫「安生藍圖門診」主任謝宛婷表示，過程雖常複雜遇到困難，但經過專業團隊協助，有機會能圓滿解決。圖／謝宛婷提供
奇美醫「安生藍圖門診」主任謝宛婷表示，過程雖常複雜遇到困難，但經過專業團隊協助，有機會能圓滿解決。圖／謝宛婷提供

長照 牧場

延伸閱讀

士林長照業者駁隱匿疫情 里長：長輩不敢出門打疫苗

奇美南科零接觸篩檢站啟用 工作出境自費篩檢

南科群創台南高雄移工快篩三天7人陽性 所幸PCR都陰性

年輕有理想的型農返鄉打造新型態牧場

相關新聞

新冠肺炎家用快篩試劑來了！哪裡買？價格多少、如何使用一次看

食藥署核准5款居家快篩試劑，民眾自今(22)日起可以自行居家快篩DIY，此舉將加速快篩的方便性。快篩試劑那裡能購得，每款的價格為何？取得快篩試劑後又該如何操作？《聯合新聞網》帶您一次快速瞭解這項便民功能的利與弊。

今年第5號颱風薔琵最快明上午形成 路徑、對台影響曝光

可能又要有颱風。中央氣象局說，關島西方目前有一熱帶性低氣壓形成，最快明天上午形成今年第5號颱風「薔琵」（Champi，寮...

鋒面挾雨襲台！ 雨區再擴大 14縣市豪雨、大雨特報

滯留鋒面報到，中央氣象局針對14縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今日高雄市及屏...

梅雨鋒面開炸全台水庫進帳9,243萬噸 這二個水庫最補

根據經濟部水利署統計，截至今（22）日上午清晨6時，連兩天多來豐沛降雨可望讓全台水庫進帳9,243萬噸，其中曾文、烏山頭...

疫情快速死下的別離…父親離世只能在隔離所思念

新冠疫情改變往日的生活模式，死亡變得離彼此很近，卻又無法好好地與逝者告別。一名在台北從事服務業的李先生轉述，同事的爸爸日...

「不種沒收入、種了沒通路」北農降載市況差 農民為難

北農疫情嚴峻，至今累計已45人確診，也間接影響到產地的農民供銷；農民表示，北農不休市，但早已就啟動降載，拍賣不穩定，價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。