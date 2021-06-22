快訊

上帝沉默之殺？加拿大原住民學校的種族滅絕

爆千人打疫苗要員工保密 漢翔：基於安全 不想對手有名單

對抗病毒免疫力成勝負關鍵 聽營養師教老人家怎麼吃

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院營養室人員到社區開課，指導長者調整飲食促進健康。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院營養室人員到社區開課，指導長者調整飲食促進健康。圖／基隆醫院提供

老年人口比例上升，「老年衰弱症」逐漸受到重視。面對疫情風暴，免疫力更成抗疫勝負關鍵。衛福部基隆醫院營養室主任張皇瑜說，長輩普遍存在的飲食問題是「飯吃太多、乳製品吃不夠、缺乏蔬菜水果、沒有吃堅果」，依藥食同源觀點建議對症下藥，從調整飲食促進健康。

張皇瑜說，年長者隨著年紀慢慢增長，身體可能逐年老化，除了透過適度運動強健身心，飲食習慣調整也相對重要。如何成功老化、預防失能，成為國內外關注的議題，希望能夠透過均衡飲食及改善生活習慣，幫助長輩預防衰老。

我國自1980年起開始執行全國營養調查，結果顯示長輩普遍存在的飲食問題有飯吃太多、乳製品吃不夠、缺乏蔬菜水果、沒有吃堅果。

避免衰弱症發生，張皇瑜建議長者每天吃足夠豆魚蛋肉攝取蛋白質；多喝乳製品，乳糖不耐症者可喝無糖優酪乳或優格；吃足夠的蔬菜水果，牙口不好可選擇瓜果類或以烹調因應；補充乳製品、小魚乾、豆腐等鈣質豐富食物；攝取足夠的水分，依照體重計算，每10公斤每天要喝300CC的水。

有些長者患有慢性病，飲食有更多考量。張皇瑜說，糖尿病患者飲食內容、分量要依營養師建議，多選原態食物，避免含糖、肥肉、油炸類與加工食品，減少添加物、調味料的使用，並要定時定量，均衡選食。

高血脂患者要注意烹調用油的選用，多選食魚類、豆腐和足夠蔬果，避免皮、肥肉、含糖精緻食物及含反式脂肪食物。

高血壓患者以「得舒飲食」為主要原則，主食多選全穀雜糧類、蔬菜水果乳品足量，以家禽、豆腐豆干、魚肉取代紅肉，減少動物脂肪攝取。

衛生福利部基隆醫院營養室人員到社區開課，指導長者調整飲食促進健康。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院營養室人員到社區開課，指導長者調整飲食促進健康。圖／基隆醫院提供

患者 反式脂肪

延伸閱讀

小藥師健康營養資訊／糖尿病應多攝取維他命提升免疫力？藥師這樣說

吃雞蛋增強免疫力，一天要吃幾顆？蛋殼顏色影響營養價值？專家揭正確觀念

宅在家更要減肥！168落伍了，營養師曝光「422」進食法能甩肉

西瓜紅肉or黃肉哪個好？營養師解析兩者差異：男性補充精胺酸要吃這顏色

相關新聞

今年第5號颱風薔琵最快明上午形成 路徑、對台影響曝光

可能又要有颱風。中央氣象局說，關島西方目前有一熱帶性低氣壓形成，最快明天上午形成今年第5號颱風「薔琵」（Champi，寮...

梅雨鋒面開炸全台水庫進帳9,243萬噸 這二個水庫最補

根據經濟部水利署統計，截至今（22）日上午清晨6時，連兩天多來豐沛降雨可望讓全台水庫進帳9,243萬噸，其中曾文、烏山頭...

疫情快速死下的別離…父親離世只能在隔離所思念

新冠疫情改變往日的生活模式，死亡變得離彼此很近，卻又無法好好地與逝者告別。一名在台北從事服務業的李先生轉述，同事的爸爸日...

病患臨終意願交代不清爭議日增 奇美醫開專屬門診協助

奇美醫學中心今天發布臨終病患個案，說明新冠疫情籠罩下，生命安危、生活不確定感如影隨形，許多身處生命末期患者對自己的臨終醫...

對抗病毒免疫力成勝負關鍵 聽營養師教老人家怎麼吃

老年人口比例上升，「老年衰弱症」逐漸受到重視。面對疫情風暴，免疫力更成抗疫勝負關鍵。衛福部基隆醫院營養室主任張皇瑜說，長...

鋒面來勢洶洶！ 前5大縣市雨量排行出爐 冠軍飆389毫米

典型滯留鋒面正在影響台灣。中央氣象局目前持續針對11縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，今明兩天是梅雨鋒面影響最明顯的時候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。