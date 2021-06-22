雖有解封聲浪但無處可去！台東暑假觀光尚無起色

新冠肺炎確診人數昨天明顯降低，民間興起解封聲浪，台東縣府強調解封屬中央權責，地方政府無法決定，而坊間飯店暑假訂房情況也未明顯改善，目前住房約僅1成，且許多業者表示疫情期間陸續都有退訂情況。

業者表示，暑假期間台東縣內最大活動熱氣球嘉年華目前尚未決定何時重新啟動，綠島、蘭嶼又呈現封島狀態，台東的觀光現階段缺乏誘因，且疫情也未決定是否解封，大家都不敢貿然推出活動，擔心成為眾矢之的，被罵製造破口。

地景澤行館表示，從5月15日迄今，雖仍有顧客進住，但訂房情況大幅減少9成，約只剩下1成；暑假期間也未湧現訂房潮，目前情況照舊。

台東市桂田喜來登酒店則表示，目前還未確定暑假是否解封，員工依然分流上班，還沒有出現民眾踴躍訂房情況。