疫情快速死下的別離…父親離世只能在隔離所思念

新冠疫情改變往日的生活模式，死亡變得離彼此很近，卻又無法好好地與逝者告別。一名在台北從事服務業的李先生轉述，同事的爸爸日前高燒不退持續幾天，病情急轉之下，第七天不幸離開人世，由於死後才確診新冠肺炎，遺體依法規24小時火化，該名同事除無法見父親最後一面外，也遭匡列隔離。

李先生憂心地向記者說：「老實講很擔心同事的狀態，他在大學期間面臨媽媽的離開早已備受打擊，現階段爸爸也走了，又得獨自一人在隔離所，不知是否有人可以傾訴，或者心理是否能夠承受爸爸的驟然離世。」

疫情下的告別來得又快又急，諮商心理師李汶軒說：「死亡結束的是生命，而不是關係。」並不會因為生命的消長關係就停滯，運用自己的方式跟逝者保持連結、創造新的關係，隔離期間能讓自己專心地去思念家人。

李汶軒表示，隔離間可以試著做內心整理，透過照片、影像思念家人，想一想逝去的家人有沒有哪些未完成的願望、後事要怎麼舉辦。列出清單後，若有話想要傾訴可以寫下來，日後也可將書寫的內容燒掉，當作是一個傳遞。

李汶軒說，也可將內心寄託在宗教信仰，像是基督教、天主教相信，人死後可以通往天堂，一家人可以在那邊團聚；等待日後疫情趨緩時，再透過舉辦追思會，邀請親暱的親朋好友來懷念家人，利用儀式完成這段關係的四道，「道歉、道愛、道謝與道別」。

李汶軒提醒，在失落哀傷過程，要允許自己哀傷，每一個難過、眼淚都是在訴說這段關係的愛。失落哀傷歷程內有不同階段，像是會有否認、憤怒、沮喪、接受等情緒，但要為這段歷程找到期待、未完成的事誼，正視這些事情，最後放下遺憾。