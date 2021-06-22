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鋒面抵北部！狂下2小時才有空檔 彭啟明：撐傘也會全濕
典型滯留鋒面報到。天氣風險公司總經理彭啟明說，南部一早就有頗大雨勢，目前鋒面位置已經來到北部，「撐傘也會全濕」，頭頂那一胞對流雲系至少1、2小時才會有空檔。這兩天是天氣最不穩的時候。
彭啟明在臉書上表示，今天一早南部就下了頗大的雨勢，高雄茂林、台南官田最多，鋒面的位置已經到台灣北部，預計這兩天是最不穩定的時候。
彭啟明說，在這條數千公里的鋒面不穩定帶當中，很容易有中小尺度發展起來，要留意容易有短延時強降雨，例如時雨量破百，10分鐘雨量230毫米，加上這幾天西半部幾乎每天下雨，土壤相當飽和，吸水能力減少，要留意大雨容易積淹水，加上西半部沿海許多地方將面臨大潮，宣洩不易，要特別提高警覺。
彭啟明說，目前南北兩邊的感受有差，北部是鋒面雨帶正要下來，開始有大雨，南部是西南風的水氣。這時候外出上班朋友要小心留意，是「撐傘也會全濕」情境。
彭啟明說，這兩天也要注意溫差的變化，北部大雨過後溫降有感，南部略降，但雨勢持續，會讓人很想念晴天。
至於許多台北新北朋友問「頭頂那一胞」會下多久，彭啟明說，頭頂那一胞對流雲系，是剛好鋒面 下的局部不穩定對流。大約1、2小時，會有空檔，但後面仍是不穩定，仍有雨勢，比起南部一早到目前的大雨，北部幸運很多。
但他說，有時間歇的強降雨仍強，能避就避，因為撐傘也會濕的雨勢會讓人很不舒服。
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