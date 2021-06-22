快訊

致災豪雨到！「行星尺度」級梅雨鋒面開炸 周五前全台有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋒面抵北部！狂下2小時才有空檔 彭啟明：撐傘也會全濕

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
鋒面開始到台灣北部。圖／氣象局
鋒面開始到台灣北部。圖／氣象局

典型滯留鋒面報到。天氣風險公司總經理彭啟明說，南部一早就有頗大雨勢，目前鋒面位置已經來到北部，「撐傘也會全濕」，頭頂那一胞對流雲系至少1、2小時才會有空檔。這兩天是天氣最不穩的時候。

彭啟明在臉書上表示，今天一早南部就下了頗大的雨勢，高雄茂林、台南官田最多，鋒面的位置已經到台灣北部，預計這兩天是最不穩定的時候。

彭啟明說，在這條數千公里的鋒面不穩定帶當中，很容易有中小尺度發展起來，要留意容易有短延時強降雨，例如時雨量破百，10分鐘雨量230毫米，加上這幾天西半部幾乎每天下雨，土壤相當飽和，吸水能力減少，要留意大雨容易積淹水，加上西半部沿海許多地方將面臨大潮，宣洩不易，要特別提高警覺。

彭啟明說，目前南北兩邊的感受有差，北部是鋒面雨帶正要下來，開始有大雨，南部是西南風的水氣。這時候外出上班朋友要小心留意，是「撐傘也會全濕」情境。

彭啟明說，這兩天也要注意溫差的變化，北部大雨過後溫降有感，南部略降，但雨勢持續，會讓人很想念晴天。

至於許多台北新北朋友問「頭頂那一胞」會下多久，彭啟明說，頭頂那一胞對流雲系，是剛好鋒面 下的局部不穩定對流。大約1、2小時，會有空檔，但後面仍是不穩定，仍有雨勢，比起南部一早到目前的大雨，北部幸運很多。

但他說，有時間歇的強降雨仍強，能避就避，因為撐傘也會濕的雨勢會讓人很不舒服。

彭啟明 雨量

延伸閱讀

梅雨滯留鋒下周報到 彭啟明：全台灣將顯著降雨

西南風下周一起影響台灣 彭啟明：中南部將連日易降雨

大氣CO2濃度創新高 彭啟明感嘆：似單行道般的不回頭

午後仍有雷陣雨 彭啟明：下周水氣增雨勢範圍擴大

相關新聞

致災豪雨到！行星尺度級梅雨鋒面開炸 周五前全台有雨

典型梅雨鋒面強勢重返。中央氣象局清晨針對十縣市發布豪雨、大雨特報。其中嘉義、台南、高雄、屏東留意豪雨。氣象專家說，今起到...

滯留鋒面影響 今起3天南台灣防大雨

中南部昨持續受西南風影響，多處淹成水鄉澤國。但不穩定天氣還要持續幾天，中央氣象局說，今天起到周四受滯留鋒面影響，加上西南...

鋒面抵北部！狂下2小時才有空檔 彭啟明：撐傘也會全濕

典型滯留鋒面報到。天氣風險公司總經理彭啟明說，南部一早就有頗大雨勢，目前鋒面位置已經來到北部，「撐傘也會全濕」，頭頂那一...

菜園積水 菜價恐續漲

中南部昨豪大雨，許多果園和菜園積水，荔枝、葡萄等正值產季水果都遭殃，葉菜類也水傷嚴重，到貨量減少，交易價格上升。彰化溪湖...

新冠失眠了嗎？ 作息睡眠有助舒緩

居家辦公上課超過一個月，拖延症、熬夜、失眠情形反而變嚴重？台灣本土疫情未歇，國人因三級警戒「宅在家」，天天接收各種疫情消...

雨勢達標！高雄六龜等5區明天停班停課 疫苗接種暫停

高雄市今天整天雨勢不斷，高雄市政府今晚宣布，根據中央氣象局預報顯示，高雄山區雨量為200至340毫米，依據天然災害停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。