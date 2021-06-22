致災豪雨到！行星尺度級梅雨鋒面開炸 周五前全台有雨

典型梅雨鋒面強勢重返。中央氣象局清晨針對十縣市發布豪雨、大雨特報。其中嘉義、台南、高雄、屏東留意豪雨。氣象專家說，今起到周五防致災降雨。氣象局則持續啟動大規模或劇烈豪雨作業，到周五前全台有雨，又以今明兩天雨最大。

氣象局說，西南風影響，易有短延時強降雨，今日嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中至雲林、南投、嘉義市及台東有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，昨西南風背風面炎熱，最高溫在東部（花蓮光復鄉）37.8度。迎風面苗栗以南有局部性豪雨、大豪雨，繼續補充缺水的水庫，但也帶來一些塌方及積水的現象。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，「行星尺度」級的「典型梅雨鋒」從日本東方海面向西南西延伸、通過台灣、再向西經廣西至越南北部，長達6千公里以上，其上有許多「中尺度對流系統」(MCS)被激發。2：20台南的強回波、密集閃電及官田的瞬間強降雨（時雨量102毫米）皆為「中尺度對流系統」所伴隨的「劇烈天氣」。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨。大氣很不穩定，期間有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率。雖然對各水庫繼續挹注更多的儲水，但對於「致災」的可能性，還是要注意防範。

吳德榮說，今日各地雲多有雨，氣溫略降、稍轉涼；各地區氣溫：北部24至30度，中部23至31度，南部23至32度，東部24至34度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周二梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓並未增強西伸、強度仍偏弱，台灣處在西南季風環境，暖濕空氣、源源不絕，持續多雨的型態。迎風面不定時降雨、有較大雨勢，應注意劇烈天氣及過多的降雨；背風面的北部、東半部則氣溫偏高，午後亦有降雨機率。