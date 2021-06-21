BenQ全新螢幕掛燈ScreenBar Halo 前後智慧補光解決照明困擾

防疫升級這1個多月來，許多民眾長時間在家盯著螢幕工作及學習，但相較於辦公室，大部分民眾家中不一定有適當的辦公空間、照明亮度更經常不足，長時間下來，不僅眼睛疲勞、工作效率可能變差，最嚴重可能會造成視力惡化！

近年主打護眼科技的BenQ，宣布再推出新款螢幕智能掛燈「ScreenBar Halo」，以首創的3種補光模式、無線零阻力旋鈕，透過智能調光偵測亮度，讓消費者在家使用螢幕工作、學習，或是休憩時用螢幕來追劇時，都能減輕眼睛負擔。

根據統計，國人平均每日使用3C裝置逾10.7小時。BenQ產品設計團隊觀察到，隨著螢幕越來越大，甚至使用雙螢幕工作，僅僅使用檯燈無法滿足消費者的照明需求。BenQ最新推出的螢幕智能掛燈ScreenBar Halo，延續先前ScreenBar及ScreenBar Plus「非對稱光學設計」的獨家光學技術，藉由環境光感應器，主動偵測桌面照度自動補光、只照桌面不照螢幕，螢幕零反光；僅需連接USB即可供電，電腦開機後更能記得前次的亮度設定，無需重新定位。

ScreenBar Halo更搭載3種補光模式，包含充足前光、沉浸式後光與前後光，滿足工作或是娛樂時如追劇等所需，在照度500Lux再增加20%的照明範圍，還能讓光線均勻柔和不刺眼、減少螢幕反光，並將眩光可能性降至最低。更提供多達8段的色溫調整滿足不同使用情境需求，最高可調整到6500K的工作模式，若是想稍微休息片刻，亦可調整至2700K的柔和黃光。搭配無線零阻力旋鈕，透過觸控方式，能輕鬆進行色溫調整、切換光模式、亮度調節、自動調光，更可自訂「我的最愛」模式，更容易、快速調整出適當的光線照度。