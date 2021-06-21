患心理疾病該向主管同事說嗎？精神科醫師給建議

衛福部統計，台灣一年因精神疾病就醫者超過200萬人，又以15到64歲的工作年齡人口為大宗。多名精神科醫師分析，五成以上相關疾病患者不願在自己的工作職場和任何人說「我生病了」，也不願請心理病假，或請了未被准假；願提供心理諮商資源的企業也很少，減低患者求助機會。

「我該坦承自己生病了嗎？」這是職場上精神疾病患者心中的兩難，告知後怕被貼上「抗壓力差」等標籤，更少被交付艱難任務，甚至被解聘。絕口不提，又易在工作期間感到心裡痛苦且無人傾訴。精神科醫師歸納自己接觸過的個案，更多工作者最後選擇不說。

新光醫院精神科醫師詹佳達認為「有病當然不必大聲說」，畢竟社會上對精神疾病仍存諸多歧視，透露病情後，難免被貼上不好的標籤。全國自殺防治中心主任李明濱建議，更務實的方法是「調整自己」，下班後主動接受相關治療，讓自己變回心理健康的職場人。

在康復之前，精神科醫師楊聰財建議患者在公司內建立自己的熟稔同事圈，適時向部分同事透露自己的狀況，有心事時才能找到人分享，減低焦慮和憂鬱感。反過來說，若同事生病了，建議以同理心適度陪伴，對他們以鼓勵取代批評。

部分企業提供諮商等服務來了解員工心理狀態，中華人力資源主管協會常務理事鍾文雄分析，企業勞工最常見的心理問題是失眠、工作壓力大，也常有員工因陷入法律糾紛，或與家人互動起衝突而找尋心理醫療或諮商資源。

勞動部鼓勵企業建置完善的員工協助方案（簡稱EAP），解決一切會減低勞工生產力的問題。鍾文雄說，EAP落實方法很多，「替員工安排心理諮商資源」已經是最常見的一種，其他還包括職場暴力、性騷擾防治等。

他指出，有企業內聘心理師，但員工擔心在公司內諮商「秘密被主管或同事知道」，使用率低；更多企業於是和張老師、生命線等外部單位合作，提供免費諮商資源給員工。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨指出，勞動部補助企業落實EAP，其中一項常態性補助是針對人資主管辦教育訓練，讓他們了解如何解決員工心理問題。

衛福部則從辦公室外的社區資源著手，心理及口腔健康司長諶立中表示，今年起讓隸屬各縣市衛生局的社區心理衛生中心獨立，並納入社安網，目標十年內設滿100所。

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