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疫情失眠不上身 規律作息打造睡眠儀式感

中央社 / 台北21日電
疫情壓力影響身心健康，調查顯示，疫情會導致恐慌煩躁情緒，甚至影響睡眠。專家建議，疫情期間要維持作息規律，打造睡眠儀式感，有助入眠。 示意圖／Ingimage
疫情壓力影響身心健康，調查顯示，疫情會導致恐慌煩躁情緒，甚至影響睡眠。專家建議，疫情期間要維持作息規律，打造睡眠儀式感，有助入眠。 示意圖／Ingimage

疫情壓力影響身心健康，調查顯示，疫情會導致恐慌煩躁情緒，甚至影響睡眠。專家建議，疫情期間要維持作息規律，打造睡眠儀式感，有助入眠。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，華人心理治療研究發展基金會舉行線上「COVID-19疫情煩心自我評估」問卷調查，基金會執行長、精神科醫師王浩威說，在5月20日至6月16日期間，就有超過8000人填寫，其中5064份為有效問卷，顯示民眾在疫情期間的焦慮。

王浩威說，調查顯示，曾有確診接觸史或高風險旅遊史的人，感受到的心理壓力愈大、情緒反應愈激烈，也更會出現愈嚴重的心悸、難入睡等生理症狀，生活滿意度也較差；調查還發現，成年女性出現恐慌、緊張和煩躁比率較男性高。

王浩威也提到，疫情期間的新冠失眠（coronasomnia）現象，國外早已發現，台灣雖然近期才爆發本土疫情，但台灣過去向來安眠藥物消耗量大，失眠早已是一大問題。

王浩威援引美國睡眠醫學會先前公布的調查，有56%受試者反映在疫情期間有睡眠不佳狀況，包含入睡困難、睡眠不足、睡眠質量變差、常做惡夢等，其中以35至44歲年齡層出現睡眠問題的比率最高，占約70%。

王浩威也說，美國衛生研究院（NIH）曾發表因疫情封所造成的影響，包含日常生活改變、長時間居家造成工作休息的界線模糊、受疫情衝擊而失業或收入減少，居家時間延長也可能導致家人衝突增加。

疫情期間苦於失眠，王浩威建議，即便在家工作，也要維持正常作息與固定睡眠時間，且至少睡足7小時；白天可多做室內運動，傍晚要減少咖啡因飲料攝取，若有小酌放鬆習慣無妨，但切勿靠大量飲酒入睡，睡前肚子餓可吃少量清淡食物。

王浩威也提到睡眠要營造儀式感，臥房要維持溫和光線與適當溫濕度，幫助放鬆，床鋪就純粹用來睡覺或伴侶親密行為，睡前也不要滑手機或追劇；若睡不著，就起身做一些輕鬆的事情，有睡意時再上床。

除了失眠外，疫情期間可能遇到親子或伴侶相處問題、網路成癮、獨處等身心靈問題，華人心理治療研究發展基金會與LINE合作推出「愛在瘟疫蔓延時－名家直播」，今天起一連3週，將舉辦15場專家免費直播。

王浩威說，「愛在瘟疫蔓延時－名家直播」由精神科醫師、心理師等身心靈名家開講，1小時的直播，除了專家演講也開放問答，協助民眾排解疫情間的身心壓力。

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