WFH小心紫外線傷害！靠一招5秒防曬，提亮氣色美肌回歸，打造視訊好形象

隨著防疫期間外出次數減少，大眾日常美妝保養習慣也跟著改變。許多OL在家上班，會直接省略防曬和底妝，小心，這不僅會讓自己在螢幕上顯得很沒精神，皮膚老化更明顯。此外，夏日炎炎，外出時戴口罩又悶又黏，不少人認為口罩已經遮住半張臉了，乾脆就跳過防曬步驟，沒想到才待在戶外兩小時，就慘被曬成「陰陽臉」！防疫不能顧此失彼，即使全天宅在家、外出戴口罩，仍要防曬保持警覺，維護完美肌膚！

防疫不能顧此失彼，宅在家WFH也要防曬，維護完美肌膚。 圖／shutterstock 提供

戴口罩或待在室內還需要防曬嗎﹖

許多人都有這樣的迷思：防疫期間減少外出，長時間待在室內，是不是就不需要防曬了﹖丁丁藥局劉昭伶藥師指出，「到達地表的紫外線分為UVA和UVB，其中，UVA穿透力非常強，可以穿透家裡和辦公室的玻璃窗，到達皮膚表層和真皮層，即使陰天UVA的量較少，但只要室內有透光玻璃，仍然可以穿透，加上室內的日光燈、桌燈也有紫外線，因此在室內仍不可省略防曬步驟。」至於外出時，即使戴了口罩，波長強勁的UVA依舊會穿透口罩防護，若是沒有做好防曬，皮膚就有可能會曬黑、曬老，甚至會曬出色差。

丁丁藥局劉昭伶藥師：「紫外線UVA可以穿透家裡和辦公室的玻璃窗，因此在室內仍不可省略防曬步驟。」 圖／丁丁藥局 提供

認識防護等級，選擇防曬產品不NG

一般市售的防曬品依據歐盟規範，PA是UVA防護指標，數值越高越能抵禦UVA ，達到「不曬黑、不曬老」的效果；SPF則是UVB防曬係數，幫助「不曬紅、不曬傷」。而台灣皮膚科醫師指定推薦No.1品牌「理膚寶水」，推出新款全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO(瑰蜜霜)，除了擁有SPF50+、PA++++專業級防護力，還特別標示「UVA圈圈」，代表符合歐洲委員會標準，產品抗UVB和UVA的能力平均，不偏重任何一方，能夠達到全護防曬，表現出最強的防曬力。不少消費者認為待在室內，防曬產品只要有擦就好，不需要擦到這麼高的係數，事實上，使用防曬係數較低的產品，常常一忙就忘記補了，如果擦的量不夠，就沒辦法達到充足的防曬效果，不如選擇防曬力較高的產品，一步到位！理膚寶水「瑰蜜霜」質地清爽，完全沒有黏膩感，即使全天使用或戴口罩一整天，皮膚也能自在呼吸，輕盈舒適又超給力，真的就像一位貼心的好閨蜜！

台灣皮膚科醫師指定推薦No.1品牌「理膚寶水」標示著「UVA圈圈」，能夠達到全護防曬。 圖／理膚寶水 提供

5秒美肌模式啟動，防曬/隔離/潤色打造視訊最佳妝容

而在這段WFH的時間中，「儀式感」、「視訊心機妝」也廣被網友討論。居家工作時，視訊會議一個接一個，素顏上陣在螢幕前膚況瑕疵全曝，深怕會嚇到同事，在家化全妝似乎又太過頭，還有可能會造成皮膚的負擔，究竟要如何打造自然又得體的「最佳視訊妝容」?理膚寶水「瑰蜜霜」添加高效亮顏成分，僅需5秒就能夠迅速潤色、提亮膚色，修飾膚色不均，讓使用者在鏡頭上輕鬆擁有美肌好氣色，臨時要開視訊會議也能從容上鏡。此外，戴口罩密不透風，會讓肌膚敏感狀況更明顯，理膚寶水「瑰蜜霜」不添加香精和Paraben防腐劑，減少對皮膚的刺激，敏感膚質也適用；同時含有理膚寶水溫泉水和維他命E，能夠達到8小時保濕不脫妝，妝感服貼自然，真的一整天都不用補妝！最令人心動的是，「瑰蜜霜」不會沾染在口罩內層，沒有卡色困擾，一瓶就可以搞定美肌和防曬，省心又省力，完全符合防疫期間的需求。

維護健康，需要裡外兼顧！除了內在養生，皮膚的健康也很重要。防疫宅在家，除了要抵擋病毒，也要小心無所不在的紫外線，使用理膚寶水「瑰蜜霜」，一個步驟簡單防曬+美肌，全方位保護皮膚，杜絕紫外線傷害，讓皮膚維持最佳狀態，心情也跟著好起來！

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