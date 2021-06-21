117萬人搶50萬名額 勞工紓困貸款申請人比去年還多7萬
去年近百萬人申請的勞工10萬元紓困貸款，今年重出江湖。紓困貸款申請15日上午9時起跑，至19日凌晨0時停止收件，累計申請件數117萬1160件。勞動部表示，截至6月21日下午4時累計核貸數 39萬4023件，累計撥款件數10萬2089件。
根據勞動部統計，勞工紓困貸款去年申請人數為110萬4695人，其中91萬7925人申請獲得核可。今年申請人數為117萬，還比去年多了7萬。今年原本預計只有五十萬名額，但目前可能增至一百萬名額，行政院預計本周四公布最後決定。
勞工紓困貸款提供10萬元貸款，貸款期間為3年，利率1.845%，勞動部編列預算補貼第1年利息，貸款人在前半年為寬限期，不需還款，第7到第12個月按月攤還本金，第2年起按月攤還本金和利息。
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