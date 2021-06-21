疫情衝擊 自助餐、便當店內用紙餐具強制回收延至10月

環保署原訂今年7月1日起實施自助餐店、便當店內用應設紙餐具回收設施，但因遇上疫情因素，今天公告改延至10月1日，自助餐店及便當店若提供內用，且以紙餐具盛裝餐點，就必須設置紙餐具回收設施，店內也要做好相關宣導，最後妥善交給回收業者。

針對紙餐具回收措施延後，資源回收管理基金管理會執行秘書顏旭明表示，原本7月1日就要上路，也打算安排人力到各自助餐店、便當店加強輔導，不過最近碰上疫情，地方以防疫為最優先工作，因此人力不足、調度困難，且三級警戒後不少業者也暫時停業，難以進駐輔導，因此決定延後到10月1日，希望給予更充分時間才能落實相關工作。

環保署表示，現階段都還在輔導期間，業者應配合法規公告施行期程，做好因應措施，包括紙餐具要「清理、分類、堆疊」，減少後端回收人員為分類而接觸回收物的機會。若不想被管制，業者也可主動將內用紙餐具改為重複清洗的環保餐具，或鼓勵民眾自備環保餐具提供優惠措施。

為強化及明確規範販賣業者所應負的回收責任，法規實施後，業者應備有具分類、堆疊功能的紙餐具回收設施，並在設施明顯處標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，圖樣與文字應保持完整，並清楚可見，無限制字型樣式及字體大小。

另外，營業處所可採取如張貼回收宣導海報、標語、播送回收語音等回收宣導措施，提醒消費者落實回收；最後要將經分類、堆疊紙餐具交付可回收紙餐具的回收業者、古物商、拾荒者、資收個體業者等，避免紙餐具跟紙類混合回收或當垃圾丟棄。