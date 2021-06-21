防堵Delta變種病毒侵台 將評估入境普篩策略

目前國門防疫是入境時或14天內有症狀才要篩檢，為防範高傳染力的Delta變種病毒侵台，指揮中心研擬入境者全數篩檢，但篩檢時間點涉及不同風險，將審慎考量篩檢方式。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒不斷變異，最早出現於印度的Delta變種新冠病毒肆虐全球。台灣的境外移入病例曾檢出Delta變種，目前沒有本土感染；在全國疫情警戒第3級期間，外交部駐外館處也暫停受理各類簽證申請，緊急或人道考量者除外。

近來這一波3級疫情發展趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天下午記者會表示，研議未來對入境者全數篩檢，考慮要在檢疫期滿前、還是期滿後採檢，細節留待與地方政府商討。

陳時中說，檢疫期滿前採檢牽涉移動風險，屆時地方政府恐需要耗費大量人力與資源高規格移動入境者去採檢；若檢疫期滿後採檢，擔心入境者可能已經走入社區，與一般民眾有接觸機會。

陳時中承諾，將研擬能達到安全目標，又不會造成社區困擾的入境檢疫篩檢模式。

過去邊境檢疫要求旅客入境須14天居家檢疫，人境時有症狀或14天內有症狀才要篩檢，偶見時陰時陽狀況。陳時中分析，目前看來時陰時陽階段幾乎沒有傳染力，但敵人是Delta變種時，不能大意。

指揮中心發言人莊人祥說，現在僅有本國籍或持有居留證者可入境，每天入境者不到1000人，指揮中心預估不影響國內採檢量能。