豪雨將撲中南部 林務局籲山區民眾注意安全

中央氣象局發布苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等8縣市豪雨特報，未來一周天氣不穩定，中南部雨勢將更為明顯。林務局今天表示，因山區天氣多變，呼籲位於山區民眾應注意自身安全，且因正值防疫期間，轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道已暫停開放至6月28日，暫勿前往，並避免不必要移動、活動或集會。

為保障國有林暫准建地承租人安全，林務局說，各林區管理處將依據土石流災害緊急應變小組發布黃色、紅色警戒，配合地方政府的疏散撤離作業，對範圍內暫准建地承租人進行疏散避難勸告，請民眾配合相關疏散措施。

有關林務局森林育樂場域最新資訊，可透過林務局全球資訊網及林務局台灣山林悠遊網查詢。