聽新聞
test
0:00 / 0:00
豪雨將撲中南部 林務局籲山區民眾注意安全
中央氣象局發布苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等8縣市豪雨特報，未來一周天氣不穩定，中南部雨勢將更為明顯。林務局今天表示，因山區天氣多變，呼籲位於山區民眾應注意自身安全，且因正值防疫期間，轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道已暫停開放至6月28日，暫勿前往，並避免不必要移動、活動或集會。
為保障國有林暫准建地承租人安全，林務局說，各林區管理處將依據土石流災害緊急應變小組發布黃色、紅色警戒，配合地方政府的疏散撤離作業，對範圍內暫准建地承租人進行疏散避難勸告，請民眾配合相關疏散措施。
有關林務局森林育樂場域最新資訊，可透過林務局全球資訊網及林務局台灣山林悠遊網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言