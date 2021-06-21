「雲霧的秘密」專題講座 觀霧遊客中心7月登場

你對探索變化多端的雲霧起源，揭開自然界的神秘面紗有興趣嗎？林務局新竹林區管理處將在7月17日（六）下午，於觀霧國家森林遊樂區遊客中心舉辦「雲霧的秘密」專題講座，這次活動將邀請臺灣大學大氣科學系測計實驗室的江秀真老師，為民眾分享過去研究霧氣的經驗、捕霧網的應用操作等，民眾除能認識霧氣的起源與特色，並能藉此認識霧氣對自然環境的影響。

新竹林區管理處表示，觀霧國家森林遊樂區位於海拔1,500至2,500公尺，水氣上升至此凝結為水滴，產生雲霧景觀，是臺灣極具代表性的霧林帶地區，園區內的雲海景觀更是遊客爭相目睹的美景，為使民眾加深對霧氣的認識，藉由「雲霧的秘密」專題講座，展現觀霧國家森林遊樂區多霧的特性，並向民眾介紹霧氣不僅是美麗的自然景觀，於人類及植物而言亦是十分寶貴的水資源。

新竹林區管理處說明，這次活動開放一般民眾免費參加，採網路事先報名，將於6月24日（四）晚上8點起開放報名。因名額有限，歡迎喜愛大自然、對大自然生態有興趣的民眾要把握報名機會，以免向隅。

觀霧國家森林遊樂區於今年規劃舉辦12場「森川里海的祝福－我是公民科學家」主題活動，這次活動是系列主題活動之一，未來還有7場精選主題活動，每參加1場活動即可獲得戳章1枚，集滿3點即可兌換觀霧國家森林遊樂區專屬精美好禮。