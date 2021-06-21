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台南降雨水情好轉 水利單位加強防汛

中央社 / 台南21日電

台南部分地區今天出現超過200毫米的單日降雨量南化水庫持續滿庫溢流，曾文水庫蓄水率超過30%，但山區部分產業道路及橋梁受降雨影響暫時封閉，相關單位加強防汛整備。

台南市政府水利局指出，台南地區昨天起受西南風環境影響，截至今天上午10時的最大24小時累積雨量為南化區240.5毫米，計有2處道路及7座橋梁受降雨影響暫時封閉。

水利局指出，依中央氣象局預報研判，這波鋒面預計明天與23日對台南市影響最明顯， 水利局應變小組將於今晚6時3級開設，由水利局人員進駐水情中心守視及處置災情。

南化區長徐全立表示，台20線50公里處附近因大雨造成擋土牆土石滑落，交通一度中斷，清理後維持單線雙向通車，並由曾文工務段搶修，區公所與派出所也派員警戒，籲請民眾注意安全。

經濟部水利署南區水資源局指出，從5月29日起受鋒面及午後雷雨氣候影響，台南各主要水庫進水情況良好。南化水庫已於昨天下午滿庫，持續自然溢流中，提醒下游民眾遠離河床；肩負農業灌溉重任的曾文水庫及烏山頭水庫總蓄水量超過2億立方公尺，水情逐漸好轉中。

南水局指出，因應接下來可能的大規模降雨，已做好各項防汛整備及盤點作業，各水庫管理中心油料存量達7天以上，搶修人員及機具機動待命，確保設施於豪雨期間正常運作，減低災害發生機率。

依南水局下午4時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量1億6260萬立方公尺，蓄水率31.91%；烏山頭水庫蓄水量5036萬立方公尺，蓄水率64.09%。

南化水庫 曾文 雨量

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