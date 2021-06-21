快訊

柯文哲指北農一半病例來自新北、基隆 林右昌怒批甩鍋

禾馨公開對話紀錄 北市府竟央求「幫忙打20瓶」

連日豪雨導致荔枝裂果 稻作搶收

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中鎮山腳路一帶正值荔枝產季，田中農會總幹事張瑞欣說，連日豪雨讓正在採收的荔枝開始裂果，農民很苦惱。記者林宛諭／攝影
彰化縣田中鎮山腳路一帶正值荔枝產季，田中農會總幹事張瑞欣說，連日豪雨讓正在採收的荔枝開始裂果，農民很苦惱。記者林宛諭／攝影

連續多天下雨，彰化縣田中鎮山腳路一帶正值荔枝產季，部份荔枝因雨水多有裂果情形，田中農會總幹事張瑞欣說，山腳路一帶5月產龍眼時因雨水少欠收，田中因有水源，荔枝還挺過來，但現在雨水多又開始裂果，讓農民很苦惱。

目前山腳路沿線包含黑葉、糯米糍荔枝都已結實纍纍，張瑞欣說，採收期大概還有二周，今年價格持平還能維持在3台斤賣100元，但連日豪雨，太陽一出來一曬，就容易裂果，又造成農損。

5月份因大缺水，山腳路的龍眼原本結實纍纍，但因缺水，果實長不大，也欠收，接力上場的荔枝終於等到雨水，又因水太多而裂果，讓農民嘆靠天吃飯大不易。

最近也是一期稻作收割期，張瑞欣說，田中是稻米重要產品，稻作已採收約九成，雖有零星倒伏，但因已採收近尾聲，受豪雨影響較小，且目前濕穀每百台斤收購價是990到1000元，和去年價格差不多。

農民 豪雨

延伸閱讀

豪雨致36處積淹水 高雄市氣象站預報21日鋒面再臨

竹市黑葉荔枝鮮甜大出 市府推400元荔枝箱限量買5送1

清水堂「爆量芒果冰、荔枝愛玉冰」外帶回家！線上預訂自取挺防疫又方便

廣東惠州 荔枝熱銷海外2800噸

相關新聞

15年「福容大飯店台北1館」熄燈！690字聲明說再見

新冠肺炎疫情持續，許多餐飲、飯店業受到嚴重衝擊。已經有15年歷史的「福容大飯店台北一館」宣佈，租約將至今年9月到期、不再...

疫情趨緩就跑出門 國5雪隧假日車流竟比前二周爆增50%

全國確診病例數漸減，民心放鬆也悶不住了，統計發現國5雪隧前兩日的車流量，竟比前二周的疫期期間增加50%，礁溪的外地客也明...

連日豪雨導致荔枝裂果 稻作搶收

連續多天下雨，彰化縣田中鎮山腳路一帶正值荔枝產季，部份荔枝因雨水多有裂果情形，田中農會總幹事張瑞欣說，山腳路一帶5月產龍...

北市抽驗驚見防腐劑麵線 黑糖饅頭甜精超標恐增腎負擔

北市衛生局今公布110年度市售麵製品專案抽驗結果，抽驗地點包含北市賣場、傳統市場、麵攤（店）、製麵店（館）、餐廳、百貨公...

雨勢未停歇 雲林蔬菜產區農民清晨冒雨搶收

連日降雨，雲林縣低窪地區的葉菜類，受持續降雨影響泡在水中，菜農天還未亮就雇工拚搶收，怕等陽光露臉，菜爛得更快；一名廖姓菜...

超簡單！早上丟冰箱中午就享用 只用罐頭輕鬆做好番茄燉雞

疫情期間在家工作，每當想到三餐該吃什麼，總是煩惱不已，下廚又怕把東西煮壞。日本網站最近就分享一則「番茄燉雞胸肉」食譜，用超市隨手可得的材料，就能簡單做出佳餚，兼顧美味與營養。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。