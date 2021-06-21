連日豪雨導致荔枝裂果 稻作搶收

連續多天下雨，彰化縣田中鎮山腳路一帶正值荔枝產季，部份荔枝因雨水多有裂果情形，田中農會總幹事張瑞欣說，山腳路一帶5月產龍眼時因雨水少欠收，田中因有水源，荔枝還挺過來，但現在雨水多又開始裂果，讓農民很苦惱。

目前山腳路沿線包含黑葉、糯米糍荔枝都已結實纍纍，張瑞欣說，採收期大概還有二周，今年價格持平還能維持在3台斤賣100元，但連日豪雨，太陽一出來一曬，就容易裂果，又造成農損。

5月份因大缺水，山腳路的龍眼原本結實纍纍，但因缺水，果實長不大，也欠收，接力上場的荔枝終於等到雨水，又因水太多而裂果，讓農民嘆靠天吃飯大不易。

最近也是一期稻作收割期，張瑞欣說，田中是稻米重要產品，稻作已採收約九成，雖有零星倒伏，但因已採收近尾聲，受豪雨影響較小，且目前濕穀每百台斤收購價是990到1000元，和去年價格差不多。