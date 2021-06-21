15年「福容大飯店台北1館」熄燈！690字聲明說再見

新冠肺炎疫情持續，許多餐飲、飯店業受到嚴重衝擊。已經有15年歷史的「福容大飯店台北一館」宣佈，租約將至今年9月到期、不再續約，自9月1日起停止營業，並將於捷運圓山站附近成立新據點。

福容台北一館從民國2006年開始向台糖承租場地，耗費鉅資，將原本老舊的辦公大樓，改造成為五星級觀光飯店；十五年來，福容大飯店秉持著「人情味」的核心信念，除了五星級的商務飯店服務，更加入了奉茶、花市茶樓、福粵樓精緻港點以及跨年煙火房等特色服務。

對於停業訊息，福容大飯店發表聲明，表示過去一年半以來，全世界都面臨著最艱困的挑戰，首當其衝的，正是飯店旅遊業。努力撐過了2020年，但在2021年卻迎來更大的風暴。三級警戒讓一切按下暫停鍵，龐大的租金成本，讓無以為繼的運營更顯沉重。福容與台糖15年租約，即將於今年9月到期，幾經評估考量，無奈決定不再續約，福容大飯店台北一館終止營業。凡持聯合住宿券、連鎖餐券或其他與福容大飯店相關票券之消費者，可持續前往其他分店用餐及住宿或是申請退券。

過去一年半以來，全世界都面臨著最艱困的挑戰，新冠病毒的肆虐，奪走了無數人的生命，摧毀了成千上萬企業努力打拼的成績。各種產業中，首當其衝的，正是飯店旅遊業。我們努力撐過了 2020年，即使在全世界封鎖邊境，商務、旅遊消費幾近窒息的狀態下，福容大飯店仍然秉持永續經營的理念，相信能度過難關，沒想到，2021年卻迎來更大的風暴。疫情蔓延，三級警戒，讓一切按下暫停鍵，大環境持續惡化，龐大的租金成本，讓無以為繼的運營更顯沉重。福容與台糖15年租約，即將於今年9月到期，幾經評估考量，我們無奈決定不再續約，福容大飯店台北一館終止營業。

福容台北一館從民國95年開始向台糖承租場地，耗費鉅資，將原本老舊的辦公大樓，改造成為五星級觀光飯店；十五年來，福容大飯店秉持著「人情味」的核心信念，除了五星級的商務飯店服務，更加入了奉茶、花市茶樓、福粵樓精緻港點以及跨年煙火房等特色服務，很多台北市民假日逛完建國花市，就會順道來喝茶吃點心，許許多多生活的日常，已經成為不少人生命中共同的記憶。

儘管福容台北一館租約到期終止營業，但福容連鎖全台其他據點，仍然繼續提供各項服務。凡持聯合住宿券、連鎖餐券或其他與福容大飯店相關票券之消費者，可持續前往其他分店用餐及住宿或是申請退券，我們仍將秉持「福心笑容 台灣人情」的核心價值，全力保障消費者權益。福容台北一館的員工也將安排至其他分店或麗寶集團等相關企業服務，不會影響員工權利。

面對沉重的營運壓力，我們選擇順勢沉潛，等待再起。福容大飯店也已經規劃在捷運圓山站西側公辦都更案，花博對面場址興建飯店。福容大飯店台北一館停業，並非意味著福容退出台北飯店市場，而是整裝待發，期待下一場輝煌。