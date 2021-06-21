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彰化東螺溪水暴漲2車拋錨 消防隊趕到車主已脫困

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
東螺溪水暴漲溢流到溪湖鎮環河路北岸，兩車路過拋錨。圖／消防局提供
東螺溪水暴漲溢流到溪湖鎮環河路北岸，兩車路過拋錨。圖／消防局提供

彰化縣今天大雨集中溪湖區，排水暴漲，40歲許姓男子與43歲陳姓女子分別駕駛車輛行經溪湖鎮環河路北岸，被東螺溪溢流環河路面的積水困住，消防分隊據報趕到救援時，陳女已離開現場，只有許男站在路邊，消防隊員見無人傷亡即撤隊，警方在泡水車的前後拉起封鎖線。

彰化縣消防局溪湖分隊今天上午11點55分接獲通報，指稱溪湖鎮鹿島橋靠近埤頭鄉的東螺溪北岸環河路有兩輛轎車快「滅頂」，各有一名駕駛人受困車上。消湖分隊出動11輛消防車輛馳援，一輛車上無人，另一輛車駕駛人許男已下車，兩車都泡在水裡，當地水深約60公分。

因無人受困，溪湖消隊分隊撤隊，許男留在現場聯絡拖吊泡水車，無人車的車主經查是陳女，先行離開，並無危險。因兩車停在路中央，警方拉起封鎖線禁止車輛通行以免發生意外。

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