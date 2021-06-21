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雨勢未停歇 雲林蔬菜產區農民清晨冒雨搶收

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林菜農清晨就冒雨入園搶收蔬菜。記者陳苡葳／翻攝
雲林菜農清晨就冒雨入園搶收蔬菜。記者陳苡葳／翻攝

連日降雨，雲林縣低窪地區的葉菜類，受持續降雨影響泡在水中，菜農天還未亮就雇工拚搶收，怕等陽光露臉，菜爛得更快；一名廖姓菜農初估自家減收超過1成。西螺果菜市場分析，今產區時有強陣雨，導致蔬菜生長及管理作業較困難，價格雖上漲，但補平先前受疫情影響的跌損，影響不至太大。

根據中央氣象局數據顯示，雲林24小時累積降雨量，以莿桐鄉159.5毫米、西螺鎮122.5毫米最多，當地有許多菜園，不少菜農紛紛入園搶收。

廖姓菜農說，自己今天清晨4、5點就到菜園搶收，雖然有些葉菜泡在水中，但仍雇工趕緊採收還好好的菜，否則泡太久菜會爛掉，等太陽出來更加快爛的速度，產量會變更少。

莿桐、西螺菜農也都清晨就進入空心菜、小白菜、莧菜等菜園採收。農民說，能收多少算多少，冒著傾盆大雨也要拚命收。

西螺果菜市場分析市況，受西南風影響，產區仍有降雨，導致蔬菜生長及管理作業較為困難，到貨量減縮、平均約750公噸，目前總平均價每公斤27至28元，量少價格微幅上揚，但漲幅及影響不大。

雲林菜農清晨就冒雨入園搶收蔬菜。記者陳苡葳／翻攝
雲林菜農清晨就冒雨入園搶收蔬菜。記者陳苡葳／翻攝
雲林菜農清晨就冒雨入園搶收蔬菜。記者陳苡葳／翻攝
雲林菜農清晨就冒雨入園搶收蔬菜。記者陳苡葳／翻攝
受這波降雨影響，雲林有出現稻米倒伏情形。記者陳苡葳／攝影
受這波降雨影響，雲林有出現稻米倒伏情形。記者陳苡葳／攝影
雲林菜農清晨就冒雨入園搶收蔬菜。記者陳苡葳／翻攝
雲林菜農清晨就冒雨入園搶收蔬菜。記者陳苡葳／翻攝

疫情 氣象局 農民

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