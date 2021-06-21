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助聽障者理解疫情 聲暉協會：搭配即時字幕更友善

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
黃國華經營半導體設備零件，女兒黃詠萱（右）是他得力的左右手。圖／黃國華提供
黃國華經營半導體設備零件，女兒黃詠萱（右）是他得力的左右手。圖／黃國華提供

在防疫指揮中心、各縣市疫情直播記者會中，都能見手語翻譯員為聽障者忙碌轉譯內容，讓人對手語、聽障者有更多關注。高雄市聲暉協會理事長黃國華的女兒黃詠萱是聽障者，自幼戴電子耳輔助聽力，疫情期間人口一罩，對多數聽障者來說，接收吃力，視覺線索隔了一層，近期有透明口罩問市，黃國華呼籲，民眾看到戴透明口罩的聽障者，希望能將講話速度放慢，苦聽障所苦，能讓溝通更順暢。

黃國華說，女兒3歲那年發現聽力障礙，27年前自費約60萬量身訂做電子耳，加上父母悉心陪伴、訓練，慢慢建立口語表達能力。黃國華表示，人工電子耳現已納入健保給付，是聽障者福音，但聽障者求學、求職之路還是比一般人艱辛。

黃國華經營半導體設備零件，女兒黃詠萱是他得力的左右手，黃詠萱能比手語，並搭配較緩慢的口語表達，生活、工作無礙。黃國華也進用聽障員工胡貴媛，胡克服聽力障礙，專業知識不輸人，半導體設備零件維修難不倒她。

「給聽障者機會，他們真的不弱！」黃國華說，高雄市各類聽障、失聰長輩等估計有1萬5千人，最讓他心疼的是，許多聽障者求職過程飽受歧視，其實只要透過適度的工作設計，加上社會接納，就能讓聽障者發揮專業長才。

黃國華說，疫情記者會的手語翻譯員角色，讓更多人看見聽障者需求，年輕一輩聽障者不一定有學習手語，即時字幕、合宜講話速度對多數聽障者更為重要，「多一點同理心，就能大大減低溝通障礙」。

32歲胡貴媛戴助聽器克服聽障，職場表現不輸人。圖／黃國華提供
32歲胡貴媛戴助聽器克服聽障，職場表現不輸人。圖／黃國華提供
黃國華（中）經營半導體設備零件，女兒黃詠萱（左）是他得力的左右手，聽障員工胡貴媛表現也相當出色。圖／黃國華提供
黃國華（中）經營半導體設備零件，女兒黃詠萱（左）是他得力的左右手，聽障員工胡貴媛表現也相當出色。圖／黃國華提供
高雄市聲暉協會理事長黃國華的女兒黃詠萱是聽障者，讓他對聽障世界有更多理解，也參與協會給更多聽障家庭支持力量。圖／黃國華提供
高雄市聲暉協會理事長黃國華的女兒黃詠萱是聽障者，讓他對聽障世界有更多理解，也參與協會給更多聽障家庭支持力量。圖／黃國華提供

手語 疫情

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