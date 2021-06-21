助聽障者理解疫情 聲暉協會：搭配即時字幕更友善

在防疫指揮中心、各縣市疫情直播記者會中，都能見手語翻譯員為聽障者忙碌轉譯內容，讓人對手語、聽障者有更多關注。高雄市聲暉協會理事長黃國華的女兒黃詠萱是聽障者，自幼戴電子耳輔助聽力，疫情期間人口一罩，對多數聽障者來說，接收吃力，視覺線索隔了一層，近期有透明口罩問市，黃國華呼籲，民眾看到戴透明口罩的聽障者，希望能將講話速度放慢，苦聽障所苦，能讓溝通更順暢。

黃國華說，女兒3歲那年發現聽力障礙，27年前自費約60萬量身訂做電子耳，加上父母悉心陪伴、訓練，慢慢建立口語表達能力。黃國華表示，人工電子耳現已納入健保給付，是聽障者福音，但聽障者求學、求職之路還是比一般人艱辛。

黃國華經營半導體設備零件，女兒黃詠萱是他得力的左右手，黃詠萱能比手語，並搭配較緩慢的口語表達，生活、工作無礙。黃國華也進用聽障員工胡貴媛，胡克服聽力障礙，專業知識不輸人，半導體設備零件維修難不倒她。

「給聽障者機會，他們真的不弱！」黃國華說，高雄市各類聽障、失聰長輩等估計有1萬5千人，最讓他心疼的是，許多聽障者求職過程飽受歧視，其實只要透過適度的工作設計，加上社會接納，就能讓聽障者發揮專業長才。