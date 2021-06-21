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豪大雨來啦！農糧署請農民做好防災準備 災損記得拍照

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

農業委員會農糧署表示，依據中央氣象局資料，臺灣今(21)日起受滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，21日苗栗地區以南有局部大雨或豪雨發生機率，22至24日西半部地區易有局部豪雨及東北部地區有局部大雨發生機率。

農糧署表示，豪大雨對於農作物易造成災損，請農友在安全前提下，確實做好農作物災害防範措施，如果有災損發生，請主動向當地公所通報；需即時採收及復耕的受災田區作物，請基層公所儘速勘查及拍照取證工作，農民也可自行拍攝當次災害損失照片保存災損證據，豪雨過後，請農友儘速排除積水，進行田區復原及病蟲害防治工作。

農糧署說，國內一期作水稻，高屏地區已進入收穫期尾聲，台南、嘉義進入盛收期；台中、彰化、南投、雲林等縣市早植稻陸續收穫，請注意氣象預報資訊，已成熟稻田及早利用雨勢漸小時進行收穫，尚未達收穫期者，請農友在豪雨過後儘速排乾田間積水並加強病蟲害防治，稻榖成熟時才收割，穀粒飽滿、濕度低，折算乾穀重量多，農友可獲得最大利益，切勿搶割，造成收益受損。

農糧署預估受災風險較大的作物，中部地區為短期葉菜類、瓜果類、花生、地瓜、大豆、食用玉米、葡萄、火龍果、香蕉等；南部地區為短期葉菜類、瓜果類、食用玉米、胡麻、芒果、芭樂、荔枝、香蕉、木瓜、鳳梨等，籲請正值採收作物產區的農民做好防範準備，保持畦溝暢通及加強田間排水，塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培應加強固定，如有破損應及時維修，注意排水，勿使園區積水。豪雨過後，請農友儘速排除積水，進行田區復原及病蟲害防治工作。

農糧署表示，農民仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保產品食用安全；並於雨後注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。

農糧署說，後續若有災情顯現，請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置的背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。

農糧署表示，後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助權益。

農糧署 農民 災損

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