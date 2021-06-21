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入境篩檢防堵Delta變種 學者籲提高檢驗速度量能

中央社 / 台北21日電
在印度現蹤的Delta變種病毒已成全球主要新冠病毒株。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
在印度現蹤的Delta變種病毒已成全球主要新冠病毒株。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

在印度現蹤的Delta變種病毒已成全球主要新冠病毒株，指揮中心研議旅客檢疫期滿篩檢防堵入侵。公衛學者詹長權呼籲提升檢驗速度與量能，並研發專用試劑，以快速掌握敵人動態。

Delta變種病毒已擴散至全球超過80個國家，已被世界衛生組織（WHO）列為「高關注變異株」（variantof concern）。台大公衛學院教授詹長權說，Delta變種傳染速度更快，傳染力更強，症狀不同，且更可能導致住院。

詹長權今天告訴中央社記者，過去認為出現症狀前3天，到出現症狀後10天具傳染力，故各國多採行10到14天檢疫政策，但面對仍有諸多未知的Delta變種病毒，必須更快且採取更嚴格措施因應。

詹長權舉例說明，新加坡因應Delta變種病毒採取更嚴格的邊境管制，除了原有的入境篩檢外，也加長至14天檢疫與7天自主健康管理，且暫緩非新加坡國民入境，樟宜機場則配置大量病毒核酸PCR檢測量能，一天可檢驗9000件。此外，他也說，許多國家對旅客入境篩檢至少進行2次，以防偽陰性成漏網之魚。

詹長權去年就倡議的入境普篩，在現今面臨Delta變種病毒之際，中央流行疫情指揮中心將研議採用。但詹長權認為，對付Delta變種光是入境普篩不夠，最好加速檢驗速度與量能，並盡快布局可揪出Delta變種的檢驗試劑，也要加強基因定序，能即早掌握病毒特性。

要大幅提升PCR核酸檢測速度與量能，詹長權認為，無論是增購設備或者自動化，最重要的是，政府與民間密切合作，否則公部門能力有限，會趕不上病毒傳播與變化速度，做法上必須更彈性。

與去年相比，今年對抗疫情有疫苗幫助，但詹長權也提到，英國疫苗覆蓋率高，但仍因Delta變種病毒侵襲，解封時程又延後，也說明Delta變種是更難對付的病毒，台灣務必要提升檢驗能力，唯有透過篩檢，才能知道敵人在哪裡。

變種病毒 疫情 疫苗

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