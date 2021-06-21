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防疫最前線 他從黑髮到白髮基層醫療守護32載

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
61歲台南市白河區衛生所所長兼醫師林筱璞任職32年，埋首基層醫療服務鄉親。圖／台南市政府提供
61歲台南市白河區衛生所所長兼醫師林筱璞任職32年，埋首基層醫療服務鄉親。圖／台南市政府提供

從年輕醫師一路到慈祥醫者，61歲台南市白河衛生所所長兼醫師林筱璞，32年來多年來埋首基層醫療服務鄉親，近來疫情爆發，更帶領衛生所同仁忙碌為長輩施打疫苗，他的耐心，撫平許多長者不安情緒，更為嚴峻疫情，帶來一股暖流。

林筱璞是台南新營人，國立陽明醫學院（陽明大學前身）畢業，醫師高考及格，專長是家庭醫學專科醫師，短暫在當時省立台北醫院後返鄉，不到30歲就在白河鎮衛生所（目前白河區衛生所）服務迄今，一晃眼已32 年，歷經SARS到目前新冠肺炎疫情衝擊，林筱璞任勞任怨，在基層醫療把關。

5月19日全台升為三級警戒開始，各地衛生所身處防疫最前線，林筱璞帶著醫護人員，從衛教宣導、疫調、篩檢、施打疫苗樣樣來，5月下旬，白河更爆發確診群聚案，衛生所除防疫工作還得安撫人心，白河衛生所醫護人員不眠不休，在衛生局協助下，成功守下這一關。

而前幾天85歲以上長輩接種疫苗，白河衛生所每天都湧入幾百人次施打量，林筱璞耐著性子帶領同仁，不疾不徐為長者解說，更不忘衛教叮嚀，除是社區醫療守護者，更是在地長輩信賴的好朋友。

甚至，日前白河爆發群聚案，有同事擔心傳染病毒給家人，好幾天都自主管理、不敢回家，錯過小孩生日自責眼淚潰堤，林筱璞也適時安慰，穩健帶領醫護人員繼續貢獻一己之力。

「他是沒有官架子的長官。」個性低調的林筱璞不愛曝光，多年來默默在基層醫療稱職扮演自己醫師角色，白河衛生所共有13名同仁，與林筱璞同事逾20年的 同事說， 林筱璞不論對患者或同事「都同款」，個性隨和很有耐心，在地方醫療蹲點逾30載，從當年一頭黑髮，迄今雙頰髮線斑白，真的很難得。

衛生所 白河 醫師

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