染疫患者拔管努力彎大拇指致謝 醫護感動

北部1名50多歲的染疫個案5月底轉診到台中市中港澄清醫院，經10多天治療成功拔管後，個案當時雖無法說話，卻努力彎大拇指致謝，讓醫護人員很感動；目前個案已康復出院返家。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，由於北部醫院量能緊繃，部分北部確診個案轉診到中部醫院，中港澄清醫院專責加護病房醫師謝佳珍今天表示，個案是於5月29日由北部轉中港澄清醫院專責加護病房。

謝佳珍指出，個案當天到院時，血氧下降至70%到80%，雙側肺浸潤、呈現急性呼吸窘迫症狀群，治療期間病情曾一度變壞。還好經過治療後有改善，插管治療期間，也逐漸調降呼吸器，讓病人愈來愈靠自己呼吸，大家都往拔管計畫努力邁進。

謝佳珍表示，到了6月8日，患者的鼻咽PCR檢測為陰性，接連9日與10日採檢氣管內管檢體，檢測PCR的結果也是陰性，11日獲通知可以解除隔離，對於這樣的治療結果，讓整個醫護團隊信心大增，但也將面臨拔管的挑戰。

謝佳珍說，拔管當天總共出動7人，其中3人穿著C級防護衣（兔寶寶裝），進去拔管及負責房間的清潔；1人著兔寶寶裝在外面急救車前，準備萬一喉頭水腫，可以馬上進去支援插管；還有3人在門外，穿著一般防水隔離衣，準備將病人轉移去乾淨房間。經順利拔管，患者住進新的病房。

中港澄清醫院護理長潘姵君說，當成功拔管後，由另一組醫護人員把病人送往乾淨的病房，此時，病人的手一直在動，仔細一看，原來病人很努力且反覆彎著右手大拇指表達無法說出口的「謝謝」，讓醫護人員很感動。

謝佳珍指出，病患後續再由復健團隊接手治療，因為連日以來的臥床及重病，病人肌肉和力量流失很嚴重，分別對大肌肉與小肌肉做完整訓練，讓病人能安全自行走路，目前病人已順利出院返回北部的家。