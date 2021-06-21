影／大雨台南4座橋梁遭洪水淹沒 警方封路提醒勿接近

本土確診數逐步下降，各縣市也全面開打疫苗，希望盡快提升疫苗接種率，防堵疫情再度擴大。但近日卻傳出多起民眾、長者接種後猝死、身體不適的個案，人心惶惶。醫師黃軒便在FB發文分享打完疫苗24小時內應禁止的「兩大行為」，貼文引起網友熱議。

2021-06-21 10:58