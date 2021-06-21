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影／大雨台南4座橋梁遭洪水淹沒 警方封路提醒勿接近
台南市左鎮區有四座橋梁今天因大雨封橋，轄區新化警方呼籲民眾留意，並加派警力巡邏、勸導民眾不要接近以免發生危險。
新化警分局表示，左鎮區有左鎮里左鎮橋水淹過橋面，岡林里水流東橋水淹過橋面，左鎮里澄山一號橋水淹過橋面，內庄里民生橋水淹過橋面， 四座橋梁上午都與里長前往封橋。
新化警分局表示，已派員警前往各橋梁相關路段巡邏，提醒民眾如需經過上述路段，因路況不佳請提前繞道行駛，以防止意外；另下雨天視線較差，請各用路人放慢速度行駛，並注意行車安全。
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