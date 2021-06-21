彰化大雨露天葡萄水傷 葉菜類漲幅100%

彰化縣溪湖區豪雨成災，低漥處水深到大腿，農損以夏季葡萄首當其衝，恐怕難逃裂果和晚腐病侵襲，高經濟蔬菜的韭菜泡水，農民唉聲歎氣冒雨採收，溪湖鎮果菜市場到貨量比平常約減少四成，價格維持在每公斤26元的高價，還有上漲空間。

溪湖區低漥地區淹水，田中里田中央路積水最深處到大腿，民宅門口堆放沙包仍擋不到雨水進屋，家具都泡在水裡，溪湖鎮長黃瑞珠前往勘災，楊姓居民訴苦說地勢偏低，每逢大雨必淹水，這次特別嚴重。黃瑞珠答應雨季結束後派員勘察，爭取上級補助改善區域排水。

彰化縣溪湖鎮夏季葡萄約三成尚未採收，埔心鄉約五成還在葡萄藤上，昨天到今天陣歇性大雨已造成多處葡萄園積水。溪湖鎮農會總幹事陳金源上午到葡萄產區的媽厝、湳底、大庭里勘災，他說，沒農地重劃區的葡萄園因排水不良，較容易積水，這樣的雨再下兩天，葡萄必定裂果出現晚腐病。

埔心鄉的葡萄較慢採收，還有五成沒採收，鄉農會總幹事張旗聞表示，雨勢不小，農民無法採收，葡萄吸收過多水分一定會裂果腐爛，唯今之計只有等鋒面過去，趕快剪除裂果，以免腐爛災情擴大，此外，金蜜芒果再過一星期採收，多處芒果園淹水，若雨停後很快排空積水則不至於發生災損，所以金蜜芒果災情有待觀察。

全台韭菜主要產區在溪湖鎮，昨天每把均價達200元，今天韭菜園淹水，農民紛紛冒雨採收。張姓農民說，雨勢又急又大，到處淹水，抽水機無用武之地，如果雨繼續下，這一期韭菜就要全部「泡湯」，農民只有冒雨能採多少算多少。

全民防疫在家自煮已帶動菜價上漲，溪湖鎮果菜公司10天前每公斤交易均價已擺脫維持一個多月的17元至18元，來到24.5元，近日接連幾天下雨，葉菜類腐爛，溪湖鎮果菜市場到貨量比平常少四成， 菜價再上漲，每公斤均價26元。