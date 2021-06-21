北市動物園合法「群聚用餐」 黑吼猴父子檔最愛樹葉

從新加坡動物園調度到台北市立動物園的3隻雄性「黑吼猴」，已經在5月11日完成檢疫搬遷到雨林區，動物園表示，目前正在適應場地，為因應疫情保育員採分組上班，仍持續觀察牠們適應環境的情況，父子檔早上第一件事就是「群聚」吃樹葉當早餐。

動物園表示，黑吼猴單身漢群，是由爸爸Luca帶著兩個兒子（2歲4個月和1歲7個月）組成，父子檔早上第一件事就是「群聚」吃早餐。由於黑吼猴的主食是樹葉，但從樹葉所能獲得的能量卻很少，所以牠們一天中休息睡覺的時間也比較多。

黑吼猴雌雄從外觀上很容易分別，成年的公猴是黑色的，母猴跟幼猴則是金黃色的，公猴毛色隨著年齡而變化，大約2歲左右會開始換毛變色，2歲4個月的哥哥毛色已經開始變黑了，約2歲半會換成跟爸爸一樣的黑色，弟弟則還是一身金黃色亮眼的毛色。

動物園表示，黑吼猴在野外一群約20隻，為了避免群體間不必要的爭端，早晨會用叫聲互相溝通，宣告彼此的位置，公猴和母猴都會用重低音般的吼叫，在哺乳類中是數一數二的大聲公。但LUCA父子檔遷到雨林區後，保育員卻很少聽到牠們發出聲音，兩個小朋友似乎也還在練習發音，偶爾會聽到牠們喉嚨發出低而短的聲音。

黑吼猴父子檔總是待在高處，不是因為對環境不熟，而是牠們的習性本來就喜歡在雨林的中上層活動，加上生活所需的水分從食物中就可以獲得，因此幾乎不會到地面活動。