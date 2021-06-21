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豪大雨來襲南彰淹水 車子卡路上、民宅進水

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市區也有店家淹水。圖／曹嘉豪提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市區也有店家淹水。圖／曹嘉豪提供

彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，有車子卡在山腳路，員林市區也有民宅淹水，民眾行經淹水區需小心。

彰化縣議員曹嘉豪說，其實從昨晚就陸續一陣一陣大雨，今天清晨5、6點更是雷雨交加，造成南平街、靜修路等都淹水，圓林園滯洪池也滿了，有店家進水，民眾只得先用鐵板擋住水，一邊用畚箕把水舀出去。

員林市公所建設課長陳浴秉表示，因清晨急降雨太大，大同路、育英路、莒光路、員水路、中山路等市區許多路段都淹水，公19的滯洪池也滿了，部份淹水路段圍起封鎖線，不讓民眾通行，以免危險，不過有些路段半小時水就退了，公所也在中山路一段381巷設置抽水機把水抽進一旁的八堡圳，由於今天發布大雨特報，民眾也要注意急降雨時行車安全。

彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市區不少路段淹水，甚至水淹到大腿處，拉起封鎖線，不讓民眾通行，以免危險。圖／曹嘉豪提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市區不少路段淹水，甚至水淹到大腿處，拉起封鎖線，不讓民眾通行，以免危險。圖／曹嘉豪提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市區也有民宅淹水。圖／曹嘉豪提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市區也有民宅淹水。圖／曹嘉豪提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市員水路巷弄沖下挾帶泥沙的洪水，相當驚人，公所緊急拉起封鎖線，不讓民眾通行，以免危險。圖／員林公所提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市員水路巷弄沖下挾帶泥沙的洪水，相當驚人，公所緊急拉起封鎖線，不讓民眾通行，以免危險。圖／員林公所提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭鄉鎮都因豪降雨淹水，還有車子卡在山腳路，彰化縣議員曹嘉豪前往山腳路巡視，提醒民眾行經淹水區需小心。圖／曹嘉豪提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭鄉鎮都因豪降雨淹水，還有車子卡在山腳路，彰化縣議員曹嘉豪前往山腳路巡視，提醒民眾行經淹水區需小心。圖／曹嘉豪提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市員水路巷弄沖下挾帶泥沙的洪水，相當驚人。圖／員林公所提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市員水路巷弄沖下挾帶泥沙的洪水，相當驚人。圖／員林公所提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市區也有民宅淹水。圖／曹嘉豪提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市區也有民宅淹水。圖／曹嘉豪提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市區不少路段淹水，拉起封鎖線，不讓民眾通行，以免危險。圖／員林公所提供
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，員林市區不少路段淹水，拉起封鎖線，不讓民眾通行，以免危險。圖／員林公所提供

淹水 員林

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