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豪大雨來襲南彰淹水 車子卡路上、民宅進水
彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，有車子卡在山腳路，員林市區也有民宅淹水，民眾行經淹水區需小心。
彰化縣議員曹嘉豪說，其實從昨晚就陸續一陣一陣大雨，今天清晨5、6點更是雷雨交加，造成南平街、靜修路等都淹水，圓林園滯洪池也滿了，有店家進水，民眾只得先用鐵板擋住水，一邊用畚箕把水舀出去。
員林市公所建設課長陳浴秉表示，因清晨急降雨太大，大同路、育英路、莒光路、員水路、中山路等市區許多路段都淹水，公19的滯洪池也滿了，部份淹水路段圍起封鎖線，不讓民眾通行，以免危險，不過有些路段半小時水就退了，公所也在中山路一段381巷設置抽水機把水抽進一旁的八堡圳，由於今天發布大雨特報，民眾也要注意急降雨時行車安全。
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