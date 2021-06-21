豪大雨來襲南彰淹水 車子卡路上、民宅進水

彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，有車子卡在山腳路，員林市區也有民宅淹水，民眾行經淹水區需小心。

彰化縣議員曹嘉豪說，其實從昨晚就陸續一陣一陣大雨，今天清晨5、6點更是雷雨交加，造成南平街、靜修路等都淹水，圓林園滯洪池也滿了，有店家進水，民眾只得先用鐵板擋住水，一邊用畚箕把水舀出去。